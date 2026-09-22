Oppenheimer relève l'objectif de cours de Microsoft à 570 dollars, porté par la dynamique de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Oppenheimer relève l'objectif de cours de Microsoft ( MSFT.O ) de 515 à 570 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 14 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La plateforme cloud Azure et la suite bureautique commerciale 365 devraient soutenir l’accélération de la croissance au cours de l’exercice fiscal 2027, grâce à la monétisation de Copilot, à l’augmentation de la capacité de calcul et à l’adoption de la plateforme d’IA d’entreprise – selon la société de courtage

** Souligne les perspectives positives en matière de flux de trésorerie disponible pour l’exercice 2027 et des dépenses d’investissement plus prévisibles, ce qui distingue favorablement MSFT de certains de ses concurrents hyperscalers.

** La note moyenne de 60 analystes est “acheter”; leur objectif de cours médian est de 557,50 $ – données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l’action a progressé d’environ 4 % cette année