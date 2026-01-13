Oppenheimer ramène Adobe à "performer" en raison du ralentissement de la croissance des médias numériques

13 janvier - ** Oppenheimer rétrograde le fabricant de Photoshop Adobe ADBE.O de "surperformer" à "performer"

** ADBE en baisse marginale avant le marché ** La société de courtage note que les activités de médias numériques de l'entreprise vont encore ralentir au cours de l'exercice 25, en raison d'un " environnement opérationnel difficile pendant la transition technologique de l'IA, conduisant à une croissance du chiffre d'affaires peu inspirante et en décélération"

** La note moyenne de 40 analystes est "acheter"; le PT médian est de 417,50 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, ADBE a chuté de 21,3%