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Oportun Financial enregistre une forte hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 20:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre -

** Le titre OPRT.O de la société de crédit à la consommation Oportun Financial a progressé de 26,6 % pour atteindre 12,7 dollars lors des échanges de l'après-midi

** Après la clôture des marchés mardi, la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, les portant de 935 millions à 955 millions de dollars à une fourchette comprise entre 955 millions et 960 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 1,3 % du point médian

** La société relève ses prévisions de résultat net ajusté pour l'exercice 2026, les portant de 74 à 82 millions de dollars à 80 à 85 millions de dollars

** L'entreprise annonce un Ebitda ajusté de 56 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 37 % par rapport à l'année précédente

** Deux analystes sur cinq attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et trois la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 13,5 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 136,1 % depuis le début de l'année

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