OPmobility: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 13:22









(CercleFinance.com) - OPmobility lâche 6% et fait ainsi figure de lanterne rouge du SBF120, plombé par des propos d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'neutre' à 'vente' sur le titre de l'équipementier automobile, et ce malgré un objectif de cours rehaussé de 8,4 à 9,5 euros.



'Nous pensons que le cours actuel de l'action et le consensus intègrent des résultats et un free cash-flow plus constructifs, avec du potentiel de baisse au cours des 12 prochains mois', prévient le broker dans sa note sur l'ex-Plastic Omnium.





Valeurs associées OPMOBILITY 9,9650 EUR Euronext Paris -4,64%