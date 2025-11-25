La France dit adieu à ses pandas sur le point de s'envoler pour la Chine

Le panda Yuan Zi dans son enclos au zoo de Beauval, Saint-Aignan-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher, le 23 novembre 2025 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

"On est tristes": l'unique couple de pandas géants hébergé en France est arrivé mardi à Roissy d'où les animaux s'envoleront pour leur Chine natale, après avoir quitté le zoo de Beauval en Centre-Val de Loire sous le regard ému de leurs fans.

Les ursidés, Huan Huan et Yuan Zi, âgés de 17 ans, placés dans deux caisses blanches marquées de l'inscription "bon voyage", ont tour à tour pris place cette nuit dans un camion à leur effigie, ont constaté des journalistes de l'AFP.

A Beauval, il ne reste plus que deux pandas, nés de leur union, Huanlili et Huandudu.

Enjeu diplomatique, le couple, prêté en cadeau par Pékin à la France en 2012, a pris la route peu après 5H00 dans un convoi exceptionnel sous escorte policière en direction de l'aéroport parisien, où il est arrivé vers 9H30.

Le ministre délégué à la Transition écologique Mathieu Lefèvre, initialement annoncé à Roissy, sera finalement représenté. Un responsable de l'ambassade de Chine à Paris sera également présent pour un dernier adieu, avant le décollage prévu à la mi-journée.

Au moment de quitter Beauval, les pandas sont apparus une dernière fois devant la dizaine de soigneurs venus les saluer, à travers la vitre en plexiglas de leur boîte. Certains, à leurs côtés depuis 13 ans, avaient les yeux humides.

L'agitation n'a pas eu l'air de perturber les plantigrades, qui voyageront avec 180 kilos de bambous frais et plusieurs jerricanes d'eau.

- "Comme si de rien n'était" -

"On dirait que c'est presque comme si de rien n'était pour Huan Huan. Elle se gratte, elle est à l'aise", s'est amusé le directeur du parc Rodolphe Delord, lui aussi très ému, au moment de s'enquérir de l'état de santé de la femelle.

"Les animaux ont été préparés pour leur transport. Les départs et les arrivées, c'est la vie d'un zoo", soupire-t-il.

Le retour en Chine, initialement prévu pour 2027 mais anticipé en raison d'une insuffisance rénale dont souffre Huan Huan, la femelle, attriste de nombreux admirateurs. Une dizaine d'entre eux étaient même présents devant l'entrée du zoo pour voir le convoi passer dans la nuit.

La jeune femelle panda Huandudu au zoo de Beauval, le 23 novembre 2025 à Saint-Aignan-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Drapeaux en main et "bob panda" sur la tête, Patrice Colombel et son épouse Véronique, sont venus de Bordeaux pour "un dernier adieu rempli d'émotion".

"On est tristes. Avant eux, je n'avais jamais vu de panda", a dit cette dernière à l'AFP.

Depuis leur arrivée en 2012, dans un avion spécial à leur effigie, ces pandas ont soutenu le succès du parc zoologique de Beauval qui a accueilli deux millions de visiteurs et réalisé 113 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

Ils ont aussi donné naissance à trois bébés, une première en France: un mâle né en 2017 et parti il y a deux ans en Chine, mais aussi deux jumelles, qui, elles, resteront à Beauval au moins jusqu'en janvier 2027.

- Diplomatie du panda -

Un voyage de près de 9.000 km attend le couple, qui doit rejoindre le Centre de conservation de Chengdu, dans le cadre du programme international de recherche et de reproduction des pandas géants.

Le mâle panda Yuan Zi au zoo de Beauval à Saint-Aignan-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher, le 23 novembre 2025 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Espèce rare et vulnérable, ces gros nounours à tête blanche et aux yeux sombres entourés de taches noires suscitent la sympathie à travers le monde. En liberté, on les trouve uniquement en Chine où ils sont utilisés comme outil d'influence dans les relations internationales.

Dans le cadre de sa "diplomatie du panda", Pékin prête quelques rares animaux à l'étranger pour renforcer ses relations avec certains pays. En dehors de Chine, seulement une vingtaine de parcs zoologiques possèdent ces plantigrades herbivores.

L'insuffisance rénale dont souffre Huan Huan est "une maladie assez fréquente" à cet âge, explique Rodolphe Delord. Il souligne que l'anticipation du départ a été décidée "en concertation avec les autorités chinoises".

Le responsable espère désormais "entamer des discussions" avec la Chine "pour prolonger le partenariat (...) et pourquoi pas faire venir d'autres pandas dans le futur".