Wendel annonce la signature d'un accord pour l'achat d'un concurrent spécialisé

information fournie par Boursorama avec AFP • 25/11/2025 à 10:58

( AFP / ERIC PIERMONT )

La société d'investissement Wendel a annoncé mardi avoir signé un accord d'acquisition d'une part majoritaire de la société de gestion Committed Advisors, active sur le réseau secondaire.

La transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, "devrait être finalisée au premier trimestre 2026", précise Wendel dans un communiqué.

Cet accord, signé lundi, intervient un mois après le début de négociations exclusives entre les deux entreprises.

Committed Advisors, basée à Paris et gérant 6 milliards d'euros, est spécialisée dans la prise de participations dans des fonds déjà constitués.

Ce marché "secondaire", comparable à de l'occasion, a le vent en poupe alors que beaucoup d'investisseurs de fonds dits "primaires" cherchent à céder leurs parts.

Lors de la publication de ses résultats en octobre, Wendel avait annoncé une baisse de son actif net réévalué (ANR), l'indicateur clé de la valeur générée par les sociétés de son portefeuille d'investissements.

En gestion d'actifs pour compte de tiers, Wendel a depuis son arrivée pris le contrôle de la société de capital-investissement IK Partners et de Monroe Capital, spécialiste de la dette privée.

Wendel avait déjà souligné cet été son intention de se développer dans l'investissement en secondaire, mais aussi en infrastructures.

Après l'acquisition de Committed Advisors, Wendel va gérer plus de 46 milliards d'euros d'actifs.