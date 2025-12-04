OPmobility nomme Abdul Khaliq à la tête d'Innovation & Software
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 09:12
Ce citoyen allemand a auparavant occupé des postes de direction chez Alpine Electronics, ADIT et Continental. Depuis 2019, il était chez Hyundai MOBIS, où il a notamment conduit la transition vers les véhicules conçus autour du logiciel.
Dans ses nouvelles fonctions, Abdul Khaliq sera chargé de mettre en oeuvre la feuille de route d'OPmobility dans le domaine de l'innovation, en ligne avec ses objectifs stratégiques, et d'anticiper les évolutions des marchés et des technologies.
Il supervisera l'entité du groupe dédiée au développement de logiciels, OP'nSoft, ainsi que la mise en place de partenariats stratégiques avec des instituts de recherche, des startups et des entreprises innovantes.
Valeurs associées
|15,2100 EUR
|Euronext Paris
|+2,15%
A lire aussi
-
L'enseigne de bricolage Leroy Merlin a été visée par une cyberattaque concernant des données personnelles associées aux comptes de fidélité de quelques centaines de milliers de ses clients, a appris l'AFP jeudi auprès de l'entreprise. Les données bancaires et les ... Lire la suite
-
Plus de 1.200 vols annulés et une belle pagaille dans les aéroports: les activités de la première compagnie aérienne indienne Indigo sont sérieusement perturbées depuis lundi par des "problèmes opérationnels inattendus" qui ont précipité une enquête des autorités. ... Lire la suite
-
AlphaValue maintient son conseil à "achat" sur le titre Casino, avec un objectif de cours à six mois abaissé de 0,64 à 0,33 euro. Selon l'analyste, cette révision de valorisation reflète l'intégration du nouveau plan de restructuration comprenant une augmentation ... Lire la suite
-
Treize nouveaux grands noms du luxe comme Gucci, Versace ou Yves Saint Laurent sont soupçonnés d'avoir fait appel en Italie à des sous-traitants qui exploitaient des ouvriers chinois, selon une requête émise jeudi par la justice italienne. Dans une demande de renseignements ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer