OPmobility-Lettre d'intention de coopération avec Chery Automobiles
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 07:16

OPmobility OPM.PA a annoncé jeudi la signature d'une lettre d'intention de coopération mondiale avec Chery Automobiles 9973.HK , le troisième Groupe automobile chinois, dans le cadre de sa stratégie de diversification géographique.

Avec cet accord, l'équipementier automobile français inclut la signature de deux contrats pour fournir à Chery des pare-chocs en Espagne et au Brésil dès 2026.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

OPMOBILITY
13,6600 EUR Euronext Paris 0,00%
