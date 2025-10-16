OPmobility-Lettre d'intention de coopération avec Chery Automobiles

OPmobility OPM.PA a annoncé jeudi la signature d'une lettre d'intention de coopération mondiale avec Chery Automobiles 9973.HK , le troisième Groupe automobile chinois, dans le cadre de sa stratégie de diversification géographique.

Avec cet accord, l'équipementier automobile français inclut la signature de deux contrats pour fournir à Chery des pare-chocs en Espagne et au Brésil dès 2026.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)