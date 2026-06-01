information fournie par Reuters • 01/06/2026 à 07:15

Opmobility et Yangfeng renforcent leur coentreprise YFPO

Opmobility SE OPM.PA :

* OPMOBILITY ET YANFENG FINALISENT LE RENFORCEMENT DE LEUR FILIALE CHINOISE YFPO

* L'OPÉRATION, EFFECTIVE AU 1ER JUIN, INTÈGRE AU SEIN DE YFPO LES ACTIVITÉS D'ASSEMBLAGE DE MODULES D'OPMOBILITY ET DE YANFENG

Texte original https://tinyurl.com/3nj2eree Pour plus de détails, cliquez sur OPM.PA

(Rédaction de Gdansk)