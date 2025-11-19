 Aller au contenu principal
OPmobility et Yanfeng renforcent leur coentreprise YFPO en Chine
information fournie par AOF 19/11/2025 à 09:02

(AOF) - OPmobility et Yanfeng ont décidé de renforcer leur coentreprise YFPO avec de nouvelles activités. Outre les pièces extérieures de carrosserie (pare-chocs et hayons), cette dernière va également gérer leurs activités respectives d’assemblage de modules et pourra fournir des solutions d’éclairage de signature et de décoration. Cette décision va permettre à YFPO d’accélérer son développement en élargissant son portefeuille de produits.

Après cette opération, YFPO emploiera environ 3 000 personnes en Chine dans 38 usines et 1 centre de R&D, et pourra réaliser des synergies commerciales et industrielles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 27 ème équipementier automobile de « rang 1 » né en 1946 avec des positions de numéro 1 mondial dans la plupart de ses activités ;

- Chiffre d’affaires de 11,7Mds€ réparti entre l’Europe pour 51 %, l’Amérique du nord (29 %, les États-Unis étant 1 er pays contributeur des ventes du groupe) et l’Asie (16 % dont la Chine avec 7 %) ;

- Activité segmentée entre Exterior Systems pour 47 % (systèmes extérieurs et éclairage), Modules pour 30 % (de la conception à l’assemblage) et Powertrain pour 23 % dont C-Power (systèmes d’énergie & dépollution et batteries & systèmes d’électrification) et H2-Power (hydrogène) ;

- Quadruple ambition : renforcer le leadership technologique, équilibrer les géographies, diversifier les clients et répondre aux besoins de toutes les mobilités ;

- Capital contrôlé à 60,6 % par la famille fondatrice Burelle devant les salariés (2 %), Laurent Burelle étant président du conseil de 14 administrateurs et Laurent Favre directeur général.

Enjeux

Modèle d’affaires :

- refonte du comité de direction en charge du plan OMEGA de réponse à l’inflation, aux pénuries de semi-conducteurs et à la demande des clients pour les solutions intégrées,

- élargissement de la base de clients -BYD, Rivian, Chery, Huawei,

- HPBO, n° 1 mondial des modules blocs : amélioration de la profitabilité via la sélectivité des clients et des zones géographiques (focus sur l’Amérique du nord),

- Lightning 1 : 1,5 Md€ de revenus visés en 2027, via une présence accrue en Asie et Amérique du Nord,

- C-Power : part de marché de 21 % en 2030 avec 1 Md€ de revenus,

- H2-Power : focus sur la mobilité ferroviaire depuis 2024 (contrats en Allemagne et Chine),

- OP’n Soft, entité de solutions de logiciels embarqués regroupant les expertises du groupe (40 % de la valeur des nouveaux véhicules liée aux logiciels) ;

- innovation fondée sur 40 centres de R&D axée sur les prochaines générations de mobilité décarboné -trains, autobus, camions-, sur l’analyse prédictive et sur l’automatisation de l’ingénierie ;

- Stratégie environnementale « Act for climate » de neutralité carbone des activités d’ici le début de 2025 et de toute la chaîne de valeur d’ici 2050, via :

- éco-conception de pièces légères et plus aérodynamiques (5 à 17 % de ZEV dans les revenus 2025) et recyclage des déchets,

- amélioration de 24 %, vs 2019, de l’efficacité énergétique et objectif 2026 de 60 % de contrats d’achat direct d’électricité renouvelable pour l’énergie consommée ;

- Bilan maîtrisé avec, à fin juin, une dette réduite à 1,49 Md€ et donnant un effet de levier de 1,6 Md€ face à 2,3 Mds€ de liquidités et 157 M€ d’autofinancement libre.

Défis

- Surperformance constante de l’activité par rapport à un marché mondial en repli et visibilité brouillée par les réglementations européennes et la montée des droits de douane en Chine et aux États-Unis ;

- Interrogations sur l’avenir, à court terme, du déploiement des véhicules électriques ;

- Vers un renforcement de la présence aux États-Unis, en Chine, en Inde et Asie du sud-est dont proviennent les 2/3 des prises de commandes ;

- Objectifs 2025 d’amélioration de la marge opérationnelle, du bénéfice net, de la dette et de l’autofinancement libre ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,60 €, soit un taux de distribution de 51 %.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

OPMOBILITY
13,9100 EUR Euronext Paris -0,07%
