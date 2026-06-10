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OPmobility et ProLogium discutent d'une collaboration
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 08:41

Le spécialiste de la mobilité durable et le groupe dédié à la R&D et à la production à grande échelle de batteries solides ont signé un protocole d'accord pour discuter d'une collaboration.

L'objectif pour les deux sociétés est de développer conjointement et d'intégrer des cellules de batteries à électrolyte solide dans des modules et des packs de batteries destinés aux véhicules électriques. "Les batteries solides émergent comme un levier essentiel de la prochaine génération de mobilité électrique, offrant des gains significatifs en autonomie, en performance de recharge et en sécurité" explique le communiqué de presse.

Dans le détail, ProLogium fournira à son partenaire OPmobility des cellules de batteries à électrolyte solide pour des essais de performance électrique. De son côté, le Français sera chargé de la conception, du développement et de l'assemblage des modules de batteries utilisant les cellules de batteries solides de son partenaire.

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