OPmobility annonce une croissance de sa marge en 2025 et confirme Félicie Burelle au poste de directrice générale
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 07:03

par Mathias de Rozario et Gilles Guillaume

OPmobility a annoncé mercredi une croissance de sa marge de 2025 et a confirmé Félicie Burelle au poste de directrice générale, alors que l'équipementier automobile français poursuit sa stratégie de diversification.

Félicie Burelle avait été nommée directrice générale par intérim en novembre dernier suite au départ de son prédécesseur pour des raisons personnelles.

Le groupe a enregistré une marge opérationnelle de 4,8 % en 2025, contre 4,2 % l'année précédente. Il a également réduit sa dette nette à 1,41 milliard d'euros, contre 1,58 milliard d'euros un an plus tôt.

OPmobility n'a pas donné d'indications sur son chiffre d'affaires, qui a baissé à 11,54 milliards d'euros en 2025, principalement en raison d'effets de change négatifs.

"Nous pourrons continuer à réaliser des synergies à partir de deux segments, qui sont maintenant vraiment fondamentaux pour nous: le segment des solutions extérieures et le segment des groupes motopropulseurs", a déclaré Félicie Burelle, directrice générale, lors d'un appel avec des journalistes. Elle a ajouté qu'OPmobility poursuivra sa diversification, en essayant de se développer en Asie et aux États-Unis pour compenser les faiblesses prolongées du marché européen.

Le groupe a signé un accord avec le fabricant sud-coréen de pièces automobiles Hyundai Mobis 012330.KS en janvier pour la combinaison potentielle de leurs activités d'éclairage.

Selon l'accord proposé, OPmobility obtiendrait une participation majoritaire dans la division éclairage de Hyundai Mobis.

"Cela nous permettrait de nous développer dans le domaine de l'éclairage, puisque cette activité génère un peu plus d'un milliard de chiffre d'affaires", a déclaré Félicie Burelle, ajoutant qu'elle espérait signer un accord au milieu de l'année et le conclure à la fin de l'année 2026.

L'entreprise, qui fournit les trois principaux constructeurs automobiles américains, General Motors GM.N , Stellantis

STLAM.MI et Ford F.N , a limité l'impact des droits de douane en provenance des États-Unis à moins de 10 millions d'euros, car son modèle économique est vraiment localisé, a ajouté Félicie Burelle.

(1 dollar = 0,8490 euro)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

OPMOBILITY
16,920 EUR Euronext Paris +3,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

