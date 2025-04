OPM annonce ses résultats annuels 2024 et fait le point sur ses développements cliniques

• OPM-101 : travaux précliniques établissant la POC en immuno-oncologie, fin de la phase 1 volontaires sains et préparation de la phase 1b/2a

• Réintégration d’OPM-201 dans le portefeuille de programmes en propre d’OPM, après la fin du recrutement de la phase 1 volontaires sains avec Servier

• Investissements R&D en baisse de -26% à 6,58 M€ principalement liés au développement clinique d’OPM-101, aux études précliniques complémentaires menées et au programme COMETE sur le développement de la radiothérapie interne vectorisée

• Obtention de 8,5 M€ de financements publics sur trois programmes, à percevoir entre 2024 et 2027

• Réduction des coûts mise en place début 2025

• Perte de 7,2 M€, en diminution de 11% et en ligne avec nos prévisions

• Trésorerie de 5,1 M€ au 31 décembre 2024



Dijon, France, le 3 avril 2025, à 18h00 CEST – Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce ses résultats financiers 2024, arrêtés par le Conseil d’administration du 3 avril 2025.



