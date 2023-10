OPM annonce les résultats intermédiaires positifs de son étude de phase 1 évaluant OPM-101 chez des volontaires sains

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM) en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



• Fin de la partie en administration unique (SAD) et passage en administrations répétées croissantes (MAD) de l’étude de phase 1 évaluant OPM-101 chez des volontaires sains

• Un nouveau mécanisme d’action provoquant la normalisation de la sécrétion du TNF-alpha et ciblant les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)

• Bonne tolérabilité sans effet secondaire sévère observé et excellente marge de sécurité

• Engagement significatif de la cible sur 24h et cela même à des doses modérées

• Profil pharmacocinétique favorable à une seule administration orale quotidienne

• Accord de l’ANSM pour le démarrage de la partie en MAD au 4ème trimestre 2023