Opérations financières : Sanofi, Total et EssilorLuxottica en lumière

Le Revenu fait le point sur les opérations financières de la rentrée. (© Shutterstock)

Dépôt officiel de l'OPA d'Assa Abloy sur Agta-Record, lancement de l'OPA de Sanofi sur Principia Biopharma, point d'étape sur les procédures en cours entre EssilorLuxottica et GrandVision, scission de SunPower (filiale de Total) en deux sociétés : ce qu'il faut retenir.

Les nouveautés

Agta Record : l'offre est officiellement déposée. La société de droit suédois Assa Abloy Euro Holding AB a déposé un projet d'OPA simplifiée visant les actions de cet acteur du marché des portes automatiques.

Assa Abloy, qui détient désormais 92,50% du capital, s'engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 70,58 euros. Ce prix fait ressortir une prime de 0,2% sur le dernier cours coté, le 19 août 2020, dernière séance avant l'annonce, et une prime de 2% sur la moyenne des 3 derniers mois précédant cette date.

A l'issue de l'OPA, les actions Agta Record seront radiées d'Euronext Paris. La règlementation applicable à cette société de droit suisse ne prévoit pas de procédure de retrait obligatoire. Sous réserve du feu vert de l'AMF, l'offre devrait se dérouler du 17 au 30 septembre 2020.

Les opérations en cours

Sanofi lance son OPA amicale sur Principia Biopharma. Le groupe français a annoncé vendredi son intention de lancer l'offre publique en vue de l'acquisition de la totalité des actions en circulation de Principia Biopharma au prix de 100 $ l'action. L'offre est réalisée conformément à l'accord et au plan de fusion datés du 16 août 2020 conclus par et entre Principia, Sanofi et Kortex Acquisition, une entreprise du Delaware (Etats-Unis) et filiale indirecte, intégralement détenue par