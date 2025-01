Opération PrimeTime en cours sur Carmat

bourse : courbes analyses technique (Crédits: Adobe Stock)

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd'hui le lancement d'une levée de fonds d'environ 10 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles à un prix fixe de 0,77 euro par action s'adressant aux investisseurs spécialisés tels que définis ci-dessous et aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (la « Levée de Fonds »).

Le communiqué de presse intégral