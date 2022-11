Opération Prime Time en cours sur Valbiotis

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Valbiotis est une entreprise de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires en réponse aux besoins médicaux non satisfaits.

Valbiotis lance une levée de fonds d'environ 8 millions d'euros pour financer l'accélération de sa stratégie commerciale. Il s'agit d'une Offre Globale comprenant une Offre Réservée à une catégorie de bénéficiaires ainsi qu'une offre au public destinée aux investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid

Raisons de l'opération

Le produit de l'Offre Globale sera consacré au financement : - à hauteur de 60%, de la structuration de la Société pour accompagner de futurs partenariats de licence et/ou de distribution globaux ou régionaux (France exceptée) sur les autres TOTUM du pipeline (TOTUM•070 – hypercholestérolémie LDL, TOTUM•448 – NAFL/NASH et TOTUM•854 – hypertension artérielle) et soutenir les contrats de licence et d'approvisionnement déjà signés de TOTUM•63 (prédiabète). Il convient de rappeler que TOTUM•63 (prédiabète) est licencié à Nestlé Health Science, et que les résultats de l'étude pivot de Phase II/III REVERSE-IT, sont désormais attendus au premier semestre 2023 (comme annoncé par la Société le 15 septembre 2022). Sur le plan réglementaire, TOTUM•63 est d'ores et déjà commercialisable en Europe, après notification auprès de la DGCCRF en France (reconnaissance mutuelle applicable pour les autres pays de l'Union Européenne). Les résultats de REVERSE-IT ont pour vocation, in fine, de permettre une demande d'allégation de santé. L'ambition de Valbiotis est de finaliser la signature d'un contrat de licence et/ou de distribution à l'international à horizon du second semestre 2023 pour TOTUM•070 ; - à hauteur de 40%, de la mise en œuvre de moyens dédiés à la commercialisation directe en France des TOTUM (hors TOTUM•63) conformément à la stratégie communiquée le 7 octobre 2022 (communiqué de presse du 7 octobre 2022). La stratégie de commercialisation reposera en effet sur des attachés à la promotion médicale (APM) internalisés qui auront comme périmètre principal les prescripteurs clefs que sont les médecins généralistes, certains spécialistes et les pharmaciens. Ces derniers recommanderont les TOTUM selon le profil cardio-métabolique de leurs patients. En parallèle, les consommateurs/patients seront ciblés directement par une stratégie de marketing digital adaptée. Les canaux de distribution envisagés seront les pharmacies, parapharmacies ainsi que la vente en ligne. Les fonds levés contribueront ainsi :

• au recrutement d'une équipe commerciale dédiée ;

• à la structuration de la vente en ligne et le marketing produit ;

• aux dépenses en lien avec le démarrage de cette vente directe (constitution de stocks notamment)

Comme indiqué dans le communiqué de presse publié le 7 octobre 2022, TOTUM•070, dont l'étude clinique de Phase II a remporté un large succès, sera le premier produit commercialisé par Valbiotis en France avant même l'obtention d'une allégation santé. Sa mise sur le marché est programmée pour le premier semestre 2024, suivie par celles de TOTUM•448 et TOTUM•854 en 2024-2025.

Modalités de l'Offre Globale

L'Offre Globale sera réalisée en deux volets distincts et concomitants :

- Une offre par voie d'émissions d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires (article L. 225-138 du Code de commerce) dans le cadre de la délégation consentie par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 5 mai 2022 (13ème résolution) (l' « Assemblée ») et des décisions prises par le Directoire lors de sa réunion en date du 8 novembre 2022(« Offre Réservée »), l'Offre Réservée étant adressée uniquement à la catégorie d'investisseurs définie par l'Assemblée comme suit :

o des sociétés d'investissement et fonds d'investissement de droit français ou de droit étranger investissant ou ayant investi au cours des cinq (5) dernières années dans le secteur de la prévention et/ou de la lutte contre les maladies chroniques ;

o des sociétés membres d'un groupe industriel de droit français ou étranger ayantune activité similaire à celle de la Société dans les domaines de la préventionet/ou de la lutte contre les maladies chroniques.

- une offre au public d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid dans la cadre de la délégation consentie par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 5 mai 2022(11ème résolution) et des décisions prises par le Directoire lors de sa réunion en date du8 novembre 2022 (« Offre PrimaryBid »). L'Offre PrimaryBid s'effectuera selon une allocation proportionnelle aux demandes dans la limite du montant alloué à cette offre au public, avec une réduction des allocations en cas de demandes excédentaires le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 225-136 du Code de commerce.