Opera échoue dans son recours contre la décision de l'UE d'exempter Edge, le navigateur de Microsoft, des règles de la DMA

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(Ajoute des détails)

par Foo Yun Chee et Sudip Kar-Gupta

Le fabricant norvégien de navigateurs Opera OPRA.O a perdu mercredi son recours contre la décision des autorités de la concurrence de l’UE d’exempter le navigateur Edge de Microsoft MSFT.O des règles visant à limiter le pouvoir des géants de la tech.

Dans sa décision de 2024, la Commission européenne a estimé qu’Edge ne constituait pas une passerelle importante permettant aux entreprises d’atteindre les utilisateurs, même s’il répondait aux critères quantitatifs définis par la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), qui établit une liste de ce qu’il est permis et interdit de faire aux géants de la technologie.

Opera a fait valoir que la Commission, qui agit en tant qu’autorité de la concurrence de l’UE, avait mal appliqué ces critères.

Le Tribunal de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a donné raison à l’autorité de la concurrence de l’UE, qui a remporté une série de victoires judiciaires concernant ses décisions relatives à la loi sur les marchés numériques (DMA), relevant ainsi la barre pour les recours judiciaires.

« Le Tribunal confirme la décision de la Commission de ne pas désigner Microsoft comme “gatekeeper” en ce qui concerne Edge »,ont déclaré les juges .

Ils ont estimé que l’autorité de l’UE n’avait pas commis d’erreur en acceptant les « arguments suffisamment étayés » de Microsoft, démontrant qu’Edge ne constituait pas une passerelle importante.

Opera est depuis longtemps en conflit avec Microsoft. Sa plainte de 2007 contre son concurrent américain a conduit à une amende de la concurrence de 561 millions d’euros infligée par l’UE à Microsoft en 2013 pour ne pas avoir offert aux utilisateurs le choix du navigateur web.

L’affaire porte le numéro T-357/24, Opera Norway contre Commission.