Openstone : nomination de Patrick Jenvrin au poste de CIO

(AOF) - Dans le cadre du lancement d'Openstone Prime, un fonds de fonds immobilier evergreen innovant permettant d'accéder aux plus grands gérants mondiaux comme EQT, BlackRock, Ares et Carlyle, Openstone renforce son équipe dirigeante avec l’arrivée de Patrick Jenvrin au poste de Chief Investment Officer (CIO) et son intégration au comité exécutif.

Anciennement Head of UBS Asset Management en France, groupe qu'il a rejoint en 2004, Patrick Jenvrin possède 35 ans d'expérience dans l'investissement immobilier et la gestion d'actifs. Il y fut notamment responsable d'acquisitions paneuropéennes depuis Londres, gérant du fonds UBS (Lux) Euro Value Added Real Estate à Luxembourg, directeur de Global Real Estate & Private Markets, puis directeur de la division Gestion d'Actifs France.

Auparavant, il s'était spécialisé en investissement immobilier chez Savills de 1998 à 2004.