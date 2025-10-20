Opendoor s'envole ; Morgan Stanley triple son objectif de cours à 6 dollars, un sommet sur le marché, et maintient sa position "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de la société d'immobilier résidentiel en ligne Opendoor Technologies OPEN.O ont augmenté de 4,1 % à 7,46 $ le lundi

** Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 2 $ à 6 $, le plus élevé de Wall Street, tout en maintenant sa recommandation "pondération égale" dans une note plus large sur le secteur de l'internet à l'approche de la saison des résultats du troisième trimestre.

** "Alors que nous voyons une justification fondamentale limitée à la récente surperformance d'OPEN, nous voyons également l'opportunité d'un retour à l'achat de maisons (et d'un levier opérationnel significatif) en cas de reprise plus forte du marché de l'immobilier", a écrit l'équipe d'analystes de MS dirigée par Brian Nowak

** De plus, des situations similaires avec d'autres actions ont montré que les valorisations élevées sont non seulement souvent plus durables que prévu, mais qu'elles permettent également aux entreprises de lever des capitaux et de relever des défis avec le soutien d'une base d'actionnaires enthousiastes"

** OPEN a une position forte dans iBuying, mais l'entreprise navigue toujours sur un marché du logement difficile, a déclaré Nowak, ajoutant que bien qu'il s'attende à ce que l'entreprise atteigne des marges d'Ebitda "légèrement positives" au fil du temps, "le chemin vers la rentabilité reste un débat clé" ** Le 11 septembre, les actions d'OPEN ont grimpé de 80 % pour atteindre un gain quotidien record de 10,52 $ après que l'entreprise a nommé (lien) Kaz Nejatian, cadre de Shopify

SHOT.TO , au poste de nouveau directeur général, et a déclaré que les cofondateurs Keith Rabois et Eric Wu reviendraient au conseil d'administration

** Du point de vue de la couverture de la recherche, un seul analyste évalue OPEN à "acheter", tandis que 6 ont "conserver" et 4 recommandent de "vendre" ou de "vendre fortement"; le PT médian est de 1 $, selon les données de LSEG ** OPEN, qui a connu une activité similaire à celle d'une action mème (lien) depuis l'été, a atteint son plus bas niveau historique intrajournalier de 51 cents à la fin du mois de juin