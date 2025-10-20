 Aller au contenu principal
Opendoor s'envole ; Morgan Stanley triple son objectif de cours à 6 dollars, un sommet sur le marché, et maintient sa position "neutre"
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 19:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de la société d'immobilier résidentiel en ligne Opendoor Technologies OPEN.O ont augmenté de 4,1 % à 7,46 $ le lundi

** Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 2 $ à 6 $, le plus élevé de Wall Street, tout en maintenant sa recommandation "pondération égale" dans une note plus large sur le secteur de l'internet à l'approche de la saison des résultats du troisième trimestre.

** "Alors que nous voyons une justification fondamentale limitée à la récente surperformance d'OPEN, nous voyons également l'opportunité d'un retour à l'achat de maisons (et d'un levier opérationnel significatif) en cas de reprise plus forte du marché de l'immobilier", a écrit l'équipe d'analystes de MS dirigée par Brian Nowak

** De plus, des situations similaires avec d'autres actions ont montré que les valorisations élevées sont non seulement souvent plus durables que prévu, mais qu'elles permettent également aux entreprises de lever des capitaux et de relever des défis avec le soutien d'une base d'actionnaires enthousiastes"

** OPEN a une position forte dans iBuying, mais l'entreprise navigue toujours sur un marché du logement difficile, a déclaré Nowak, ajoutant que bien qu'il s'attende à ce que l'entreprise atteigne des marges d'Ebitda "légèrement positives" au fil du temps, "le chemin vers la rentabilité reste un débat clé" ** Le 11 septembre, les actions d'OPEN ont grimpé de 80 % pour atteindre un gain quotidien record de 10,52 $ après que l'entreprise a nommé (lien) Kaz Nejatian, cadre de Shopify

SHOT.TO , au poste de nouveau directeur général, et a déclaré que les cofondateurs Keith Rabois et Eric Wu reviendraient au conseil d'administration

** Du point de vue de la couverture de la recherche, un seul analyste évalue OPEN à "acheter", tandis que 6 ont "conserver" et 4 recommandent de "vendre" ou de "vendre fortement"; le PT médian est de 1 $, selon les données de LSEG ** OPEN, qui a connu une activité similaire à celle d'une action mème (lien) depuis l'été, a atteint son plus bas niveau historique intrajournalier de 51 cents à la fin du mois de juin

Valeurs associées

OPENDOOR TECH
7,3700 USD NASDAQ +2,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2025 à 19:31:40.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2025 à 19:31:40.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

