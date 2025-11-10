 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 095,00
+1,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Opendoor bondit ; JP Morgan reste optimiste quant à la nouvelle direction, fixe l'objectif de cours le plus élevé du marché
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 19:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions de la société d'immobilier résidentiel en ligne Opendoor Technologies OPEN.O ont augmenté de 15,6 % à 7,59 $ lors des échanges de lundi après-midi, JP Morgan maintenant sa note "surpondérée" et citant sa transformation majeure

** Le courtier établit un objectif de cours de 8 $ pour décembre 2026, le plus élevé de Wall Street, selon les données de LSEG

** L'équipe d'analystes de JP Morgan dirigée par Dae Lee a déclaré que la volatilité des résultats à court terme était due au fait qu'OPEN "élimine l'impact de l'approche peu encline au risque de l'ancienne direction et des stocks hérités"

** OPEN a déjà réduit les marges, ce qui accélère les acquisitions de logements au 4ème trimestre et permet d'atteindre le seuil de rentabilité du revenu net ajusté (ANI) d'ici fin 2026, a déclaré Lee

** « Nous sommes encouragés par la confiance et l'énergie des nouveaux dirigeants. La transformation ne sera ni facile ni linéaire, mais nous pensons que le marché de l'immobilier résidentiel américain est mûr pour la rupture et qu'OPEN dispose des données, de la technologie, de l'échelle et de la vision nécessaires pour la mener à bien », a déclaré Lee

** Lee a déclaré que l'objectif de cours de 8 $ était basé sur environ 13 fois son bénéfice brut estimé à 770 millions de dollars en 2027 ** OPEN, société basée à Tempe, Arizona, a annoncé jeudi dernier une baisse d'environ un tiers de son chiffre d'affaires et une perte de 12 cents/sh au troisième trimestre, et a déclaré un dividende spécial sur les bons de souscription aux actionnaires à partir du 18 novembre, afin d'aligner davantage les actionnaires et la direction. Les prix d'exercice des trois séries de bons de souscription négociables sont de 9, 13 et 17 dollars

** Début vendredi, OPEN a annoncé une levée de fonds directe de 1,2 milliard de dollars pour racheter les obligations convertibles 2030 en circulation

** Vendredi, les actions d'OPEN ont d'abord chuté jusqu'à 20 % avant de se redresser pour terminer la séance stable à 6,56 $ ** Le 11 septembre, les actions d'OPEN ont grimpé de 80 % après la nomination de Kaz Nejatian, cadre de Shopify

SHOT.TO , en tant que nouveau directeur général, et l'annonce du retour des cofondateurs Keith Rabois et Eric Wu au sein du conseil d'administration ** OPEN a connu une activité similaire à celle d'un mème stock depuis l'été. Si l'on tient compte de l'opération de lundi, les actions ont augmenté d'environ 965 % au cours des six derniers mois

Valeurs associées

OPENDOOR TECH
7,8000 USD NASDAQ +18,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2025 à 19:42:05.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank