Opendoor bondit ; JP Morgan reste optimiste quant à la nouvelle direction, fixe l'objectif de cours le plus élevé du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions de la société d'immobilier résidentiel en ligne Opendoor Technologies OPEN.O ont augmenté de 15,6 % à 7,59 $ lors des échanges de lundi après-midi, JP Morgan maintenant sa note "surpondérée" et citant sa transformation majeure

** Le courtier établit un objectif de cours de 8 $ pour décembre 2026, le plus élevé de Wall Street, selon les données de LSEG

** L'équipe d'analystes de JP Morgan dirigée par Dae Lee a déclaré que la volatilité des résultats à court terme était due au fait qu'OPEN "élimine l'impact de l'approche peu encline au risque de l'ancienne direction et des stocks hérités"

** OPEN a déjà réduit les marges, ce qui accélère les acquisitions de logements au 4ème trimestre et permet d'atteindre le seuil de rentabilité du revenu net ajusté (ANI) d'ici fin 2026, a déclaré Lee

** « Nous sommes encouragés par la confiance et l'énergie des nouveaux dirigeants. La transformation ne sera ni facile ni linéaire, mais nous pensons que le marché de l'immobilier résidentiel américain est mûr pour la rupture et qu'OPEN dispose des données, de la technologie, de l'échelle et de la vision nécessaires pour la mener à bien », a déclaré Lee

** Lee a déclaré que l'objectif de cours de 8 $ était basé sur environ 13 fois son bénéfice brut estimé à 770 millions de dollars en 2027 ** OPEN, société basée à Tempe, Arizona, a annoncé jeudi dernier une baisse d'environ un tiers de son chiffre d'affaires et une perte de 12 cents/sh au troisième trimestre, et a déclaré un dividende spécial sur les bons de souscription aux actionnaires à partir du 18 novembre, afin d'aligner davantage les actionnaires et la direction. Les prix d'exercice des trois séries de bons de souscription négociables sont de 9, 13 et 17 dollars

** Début vendredi, OPEN a annoncé une levée de fonds directe de 1,2 milliard de dollars pour racheter les obligations convertibles 2030 en circulation

** Vendredi, les actions d'OPEN ont d'abord chuté jusqu'à 20 % avant de se redresser pour terminer la séance stable à 6,56 $ ** Le 11 septembre, les actions d'OPEN ont grimpé de 80 % après la nomination de Kaz Nejatian, cadre de Shopify

SHOT.TO , en tant que nouveau directeur général, et l'annonce du retour des cofondateurs Keith Rabois et Eric Wu au sein du conseil d'administration ** OPEN a connu une activité similaire à celle d'un mème stock depuis l'été. Si l'on tient compte de l'opération de lundi, les actions ont augmenté d'environ 965 % au cours des six derniers mois