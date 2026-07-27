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OpenAI va plus que tripler ses effectifs à son siège européen de Dublin pour atteindre 350 personnes
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 13:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI va plus que tripler ses effectifs au sein de son siège européen à Dublin pour atteindre 350 personnes, a annoncé lundi le créateur de ChatGPT, en précisant qu'il louait 8 000 mètres carrés (88 000 pieds carrés) d'espaces de bureaux dans le quartier des Silicon Docks de la ville.

Ce pionnier de l’IA a précisé qu’il employait actuellement plus de 100 personnes dans ses locaux de Dublin, ouverts en 2023, et qu’il prévoyait d’embaucher 250 personnes supplémentaires au cours des deux prochaines années, tant dans les équipes d’ingénierie que dans les services d’assistance.

Dublin accueille le siège européen de plusieurs géants américains de la technologie, notamment Alphabet (propriétaire de Google) GOOGL.O , Meta (propriétaire de Facebook) META.O et Microsoft MSFT.O .

Les multinationales étrangères, principalement dans les secteurs de la technologie et de l’industrie pharmaceutique, emploient environ 11 % des travailleurs irlandais et citent souvent la main-d’œuvre hautement qualifiée de l’Irlande comme un facteur déterminant dans leur décision de s’implanter dans ce pays. Beaucoup sont également attirées par le régime fiscal du pays.

Certaines grandes entreprises technologiques telles que Meta

META.O et TikTok ont annoncé des suppressions d’emplois au sein de leurs filiales irlandaises au cours de l’année écoulée, et le gouvernement a désigné l’IA comme une priorité pour attirer de nouveaux investissements.

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1 commentaire

  • 13:53

    Le paradoxe européen dans toute sa splendeur, un paradis fiscal avec un excédent budgétaire , mais pas d’armée....

    le peuple irlandais qui a été bcp aidé par l’Europe devrait procéder à un renvoi d’ascenceur, en modifiant sa fiscalité qui aspire les recettes fiscales des voisins (GB incluse); cela agace même les ricains, dont le déficit public est hors de contrôle

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