OpenAI va couper l'accès aux modèles d'IA pour Cursor, filiale de SpaceX, ce qui aggrave le conflit avec Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* OpenAI se dit peu confiant quant au respect par SpaceX de ses conditions d'utilisation

* Anthropic annonce qu’il va renforcer la puissance de calcul dédiée aux modèles Claude dans Cursor

* Musk a répondu qu’il “s’en fichait complètement”

(Réécriture de l'ensemble du texte; ajout des commentaires de Musk et d'un dirigeant d'Anthropic aux paragraphes 4, 5 et 8)

par Anusha Shah et Shubham Kalia

OpenAI a déclaré vendredi qu’elle prévoyait de cesser de fournir des modèles d’IA à Cursor, la société d’outils de programmation détenue par SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, marquant ainsi une nouvelle escalade dans la rivalité acharnée entre le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, et Musk.

Musk et Altman sont en conflit depuis des années, une querelle qui a culminé en début d’année avec un procès concernant la plainte de 150 milliards de dollars déposée par Musk contre OpenAI. Au cours du procès , l’avocat de Musk a déclaré que ce dernier et d’autres témoins avaient affirmé qu’Altman était un menteur, tandis qu’OpenAI a soutenu que Musk avait cherché à prendre le contrôle de l’entreprise.

“Nous faisons ce choix car nous ne pouvons pas être sûrs que SpaceX utilisera notre technologie dans le respect de nos conditions d’utilisation, compte tenu de notre expérience avec les entreprises d’Elon Musk qui ont enfreint des contrats”, a déclaré OpenAI dans un article de blog.

Musk a réagi tôt samedi matin dans un message publié sur X, en écrivant: “Je m’en fiche complètement.”

Il a accusé Altman et le président d’OpenAI, Greg Brockman, d’être “indignes de confiance”, tout en réitérant son affirmation selon laquelle ils avaient “volé une organisation à but non lucratif open source”.

Musk, l’homme le plus riche du monde, avait poursuivi OpenAI et Altman en justice pour avoir “volé une association caritative” en trahissant la mission à but non lucratif initiale de l’entreprise au profit de leur propre enrichissement. Un jury fédéral s’est prononcé contre Musk plus tôt cette année, estimant qu’il avait intenté l’action trop tard.

Cependant, Michael Truell, cofondateur de Cursor et désormais cadre chez SpaceX, a déclaré sur X que l’entreprise était en pourparlers avec l’équipe d’OpenAI pour résoudre ce problème.

Quelques heures après l’annonce d’OpenAI, Anthropic, qui est en concurrence avec les deux entreprises mais entretient un partenariat en cours avec SpaceX, a déclaré qu’elle prévoyait d’augmenter sa puissance de calcul pour prendre en charge les modèles Claude dans Cursor, selon Tom Brown, l’un des cofondateurs de l’entreprise.

Dans son article de blog, OpenAI a déclaré que X, anciennement Twitter et désormais filiale de SpaceX, avait enfreint les termes de son contrat avec OpenAI après le rachat de la plateforme par Musk.

“Pour travailler avec un partenaire de grande envergure comme SpaceX, nous nous appuyons généralement sur des contrats sur mesure afin de garantir le respect de nos conditions d’utilisation et de veiller à ce que l’intégration assure la sécurité à grande échelle”, a ajouté la société spécialisée dans l’IA.

Le créateur de ChatGPT a indiqué avoir proposé la date du 12 novembre 2026 pour la résiliation, précisant que son accord avec Cursor lui accordait un délai limité pour résilier le contrat à la suite d’un “changement de contrôle”.

SpaceX SPCX.O a annoncé en juin un accord visant à racheter Anysphere, la start-up à l’origine de Cursor, pour 60 milliards de dollars dans le cadre d’une opération entièrement en actions, et a finalisé l’acquisition au début de ce mois.