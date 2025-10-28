OpenAI-Un nouvel accord avec Microsoft valorise le développeur de ChatGPT à $500 mds

L'illustration montre les logos d'Open AI et de Microsoft

par Stephen Nellis et Deborah Mary Sophia

Microsoft a déclaré mardi avoir conclu un accord avec OpenAI pour permettre au développeur de ChatGPT de se restructurer en société d'utilité publique, la valorisant à 500 milliards de dollars (428,74 milliards d'euros).

En vertu de cet accord, Microsoft détiendrait une participation d'environ 135 milliards de dollars - soit 27% - dans la nouvelle structure, OpenAI Group PBC, qui sera contrôlée par la Fondation OpenAI, une organisation à but non lucratif.

À l'ouverture de Wall Street, l'action Microsoft grimpait de 3,19% à la suite de cet accord, qui pourrait ouvrir la voie à une future cotation en bourse d'OpenAI.

Les deux entreprises seront toujours liées au moins jusqu'en 2032 par un contrat massif de 250 milliards de dollars de services d'informatique dématérialisée ("cloud") via Azure de Microsoft.

Microsoft conservera certains droits sur les produits et les modèles d'IA d'OpenAI jusqu'à cette date, même si OpenAI atteint l'intelligence générale artificielle (AGI), qui fait référence au moment où les systèmes d'IA seront capables de comprendre ou d'apprendre toute tâche intellectuelle qu'un être humain peut effectuer.

Cet accord exige également qu'un groupe indépendant vérifie les affirmations d'OpenAI selon lesquelles elle aurait atteint l'AGI.

Un accord de 2019 stipulait qu'OpenAI donnait au géant américain de la "tech" des droits de propriété intellectuelle sur ses produits et modèles jusqu'en 2030, ou jusqu'à ce qu'elle atteigne l'AGI.

"OpenAI a achevé sa recapitalisation, simplifiant ainsi sa structure organisationnelle", a déclaré Bret Taylor, président du conseil d'administration de la Fondation OpenAI, dans un article de blog.

Microsoft a investi 13,8 milliards de dollars dans OpenAI, et l'accord annoncé mardi implique un retour de près de dix fois son investissement.

Pour Gil Luria, analyste du secteur technologique chez DA Davidson, l'accord "résout le problème de longue date de l'organisation d'OpenAI en tant qu'organisation à but non lucratif et règle les droits de propriété de la technologie vis-à-vis de Microsoft".

"La nouvelle structure devrait apporter plus de clarté sur le parcours d'investissement d'OpenAI, facilitant ainsi la poursuite de la collecte de fonds", a-t-il ajouté.

En échange du contrat de 250 milliards de dollars pour ses services de cloud Azure, Microsoft ne disposera plus d'un droit de préemption pour fournir des services informatiques à OpenAI.

Microsoft a également déclaré qu'elle n'aurait aucun droit sur le matériel produit par OpenAI. En mars, OpenAI a racheté la startup io Products de Jony Ive, longtemps chef du design chez Apple, pour un montant de 6,5 milliards de dollars.

(Rédigé par Deborah Sophia à Bangalore et Stephen Nellis à Washington ; version française Kate Entringer, édité par Tangi Salaün et Augustin Turpin)