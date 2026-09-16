OpenAI teste des agents financés par des annonceurs et élargit sa gamme d'outils d'IA pour les publicités sur ChatGPT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a annoncé mercredi avoir lancé des outils basés sur l'IA destinés aux annonceurs et avoir commencé à tester des agents sponsorisés par des entreprises avec lesquels les utilisateurs peuvent discuter, renforçant ainsi sa présence sur le marché de plus en plus concurrentiel du marketing basé sur l'IA.

Voici plus de détails:

* La fonctionnalité "Agents sponsorisés" permettra aux utilisateurs d’ engager la conversation avec des agents sponsorisés par des entreprises et de se rendre sur le site web de ces dernières après avoir interagi avec des publicités dans ChatGPT.

* Ces agents seront clairement identifiés et resteront distincts des réponses indépendantes de ChatGPT et de la conversation initiale de l’utilisateur, a précisé OpenAI.

* Cette fonctionnalité est actuellement testée auprès d’une sélection d’annonceurs américains, a ajouté le géant de l’IA.

* Par ailleurs, le plugin "ChatGPT Ads Manager" permettra aux annonceurs d’utiliser des invites en langage naturel pour créer , mettre à jour et analyser des campagnes, transformer un site internet ou un brief de campagne en campagne, évaluer les performances et recevoir des recommandations.

* Ads Manager peut suggérer des textes et des images en fonction de la page de destination et de l’objectif de campagne de l’annonceur.

* Une fonctionnalité optionnelle de personnalisation de texte par IA permet d’adapter les titres et descriptions existants au contexte d’une conversation et de traduire les textes dans la langue préférée de l’utilisateur.

* HubSpot est le premier partenaire d’OpenAI dans le domaine de la gestion de la relation client (CRM), tandis que Shopify est son premier partenaire dans le domaine du commerce électronique.

* L’application Shopify sera lancée à l’international sur les marchés où ChatGPT Ads est disponible, à compter du 23 septembre.