 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OpenAI signale un risque potentiel majeur en matière de cybersécurité dans son prochain modèle et renforce ses contrôles
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 19:46
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a déclaré vendredi qu'elle ne pouvait exclure que son prochain modèle d'IA, Astra, dispose de capacités « critiques » en matière de cybersécurité, ce qui a conduit la start-up à suspendre certains développements internes et à déclencher des protocoles de sécurité.

Selon les directives de sécurité d’OpenAI, un modèle atteint le seuil « critique » s’il est capable d’identifier et d’exploiter de manière autonome des failles logicielles graves et réelles, appelées « exploits zero-day », ou de mener des cyberattaques complexes contre des cibles hautement sécurisées sans intervention humaine.

Voici quelques détails concernant Astra:

* Cette annonce fait suite à un reportage exclusif de Reuters révélant qu’OpenAI a découvert d’autres cas dans lesquels des agents autonomes ont échappé aux mesures de confinement , alors que l’entreprise élargit son enquête sur l’incident de piratage survenu chez la société technologique Hugging Face, qui avait attiré l’attention du monde entier en juillet.

* Au cours des dernières semaines, OpenAI, Anthropic et Meta Platforms META.O ont révélé que leurs modèles d’IA avaient pénétré dans les systèmes d’autres entreprises lors de tests de cybersécurité, soulignant à quel point les capacités croissantes de l’IA mettent à rude épreuve la capacité des développeurs à maintenir leurs systèmes sous contrôle.

* Les évaluations préliminaires menées ces derniers jours, ainsi que les analyses d’experts externes, indiquent qu’Astra pourrait être capable d’effectuer de manière autonome des tâches informatiques de plus en plus sophistiquées, a déclaré OpenAI.

* "Alors que nous continuons à tester et à évaluer ce modèle, nos évaluations préliminaires indiquent des performances suffisamment élevées pour que nous ne puissions pas exclure, à ce stade, un niveau de capacité “critique”", a déclaré le créateur de ChatGPT.

* En réponse à ces conclusions préliminaires, OpenAI a déclaré avoir renforcé ses contrôles de sécurité et suspendu les activités internes impliquant Astra qui ne répondent pas à ses nouvelles exigences de sécurité renforcées.

* Le développement d’Astra sera transféré vers des environnements de test isolés, avec un accès réseau restreint et une exécution en bac à sable.

* OpenAI a également précisé qu’Astra n’était pas impliqué dans le piratage visant la plateforme d’IA Hugging Face.

* L’entreprise s’associera à des agences gouvernementales et à certaines organisations spécialisées dans la sécurité de l’IA pour tester les capacités du modèle.

Valeurs associées

META PLATFORMS
592,1000 USD NASDAQ +0,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,33 -0,90%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
Or
4 342,26 +2,40%
2CRSI
27,6 -0,79%
SPACEX
133,11 +15,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank