OpenAI s'est vu attribuer des bons de souscription d'une valeur de 5,5 milliards de dollars dans SB Energy, selon le WSJ

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(Ajoute des détails et du contexte)

OpenAI s'est vu attribuer des bons de souscription d'une valeur estimée à 5,5 milliards de dollars dans la société d'infrastructures énergétiques SB Energy, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des projets de documents d'introduction en bourse examinés par le journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. SB Energy et OpenAI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Voici quelques détails:

* Au début du mois, Nvidia NVDA.O a investi 1,5 milliard de dollars dans SB Energy et a accepté de fournir une garantie pouvant atteindre 105 milliards de dollars afin d'aider OpenAI à louer un centre de données en Ohio, actuellement en cours de développement par la société.

* Le groupe SoftBank 9984.T et OpenAI sont les locataires prévus dans trois centres de données de SB Energy, selon cet article.

* Reuters a rapporté, en citant des sources, en début d’année que SB Energy pourrait viser une valorisation de plus de 50 milliards de dollars lors de son entrée en bourse, qui pourrait avoir lieu dès le mois prochain.

* SB Energy, une filiale de SoftBank, développe des projets d’infrastructures à grande échelle dans les domaines de l’énergie et des centres de données. Fondée en 2019, la société construit plusieurs campus de centres de données afin de répondre à la demande croissante liée aux charges de travail en intelligence artificielle.