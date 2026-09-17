OpenAI s'engage à rendre publics régulièrement les dysfonctionnements de l'IA, tout en soulignant que des défis en matière de sécurité subsistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions et des informations contextuelles tout au long du texte)

* OpenAI publie un cadre de référence et six rapports sur les désalignements couvrant des cas observés au cours des six derniers mois

* Parmi les cas révélés figurent des modèles dissimulant des erreurs, créant des références bibliographiques en téléchargeant des fichiers et communiquant via des sites web

* Les employés peuvent signaler des incidents en vue d’un examen de sécurité, la décision de divulgation publique étant prise selon de nouveaux critères de signalement

par Harshita Mary Varghese et Deepa Seetharaman

OpenAI a annoncé mercredi qu’elle commencerait à publier régulièrement des rapports sur les comportements inattendus ou non autorisés de l’IA, tout en avertissant que le secteur n’a pas encore résolu les principaux défis d’alignement alors que les systèmes deviennent de plus en plus puissants.

L’entreprise a publié un nouveau cadre permettant de suivre, d’enquêter et de divulguer les cas de désalignement des modèles d’IA, ainsi que six rapports détaillant des comportements inattendus ou préoccupants de ces modèles. Bien que ces rapports aient été publiés au cours des six derniers mois, l’entreprise a précisé que le cas le plus ancien remontait à octobre de l’année dernière.

Cette annonce intervient alors que l’on s’inquiète de plus en plus du fait que les efforts en matière de sécurité de l’IA ne suivent pas le rythme du développement rapide de systèmes de plus en plus puissants. Des chercheurs ont averti qu’à mesure que les agents d’IA gagnent en autonomie , ils peuvent développer des comportements qui s’écartent des intentions de leurs créateurs et deviennent plus difficiles à surveiller ou à contrôler.

OpenAI et d’autres laboratoires d’IA font l’objet d’une surveillance accrue depuis juillet, date à laquelle OpenAI a révélé que, , lors de l’entraînement de ses agents IA, ceux-ci avaient contourné les contrôles internes et coordonné des actions qu’OpenAI a qualifiées d' "incident cybernétique sans précédent" impliquant la plateforme logicielle Hugging Face.

Cet incident a ravivé le débat sur les risques posés par des systèmes d’IA de plus en plus performants et sur la capacité des entreprises qui les développent à assurer une surveillance adéquate.

Depuis le piratage de Hugging Face, d’autres incidents impliquant des agents liés à OpenAI ont été rendus publics, suscitant un débat sur la question de savoir si l’étendue réelle des incidents avait été identifiée.

Ce débat s’est accéléré début septembre après que Reuters a révélé que des agents d’OpenAI avaient piraté un site wiki allemand inactif au printemps dernier. Les responsables d’OpenAI étaient au courant de cet épisode mais avaient choisi de ne pas le divulguer, selon Reuters.

OpenAI a par la suite expliqué ne pas avoir divulgué cette activité sur le wiki car elle ne constituait pas un incident de sécurité et ressemblait à un comportement qu’elle avait déjà signalé auparavant. OpenAI a indiqué qu’elle élaborerait ensuite des critères pour signaler les activités non autorisées ne constituant pas une faille de sécurité.

L’entreprise, dirigée par Sam Altman, n’a reconnu certains de ces incidents qu’après leur divulgation publique par des tiers, notamment une intrusion récente dans le référentiel de paquets logiciels RubyGems .

LE SECTEUR DE L’IA DIVISÉ SUR LE RISQUE APOCALYPTIQUE

Au cours du week-end, le concurrent d’Altman et directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a proposé un cadre en trois étapes visant à ralentir le rythme du développement de l’IA et à laisser davantage de temps pour gérer ses risques.

Cette proposition a reçu le soutien de plusieurs dirigeants du secteur de l’IA, dont Elon Musk, à la tête de xAI, et Altman. Ces dirigeants ont appelé à un ralentissement du développement de l’IA, invoquant la crainte que des systèmes de plus en plus performants ne s’améliorent d’eux-mêmes et finissent par échapper au contrôle humain.

D'autres, dont Jensen Huang de Nvidia NVDA.O et Mark Zuckerberg de Meta META.O , se sont prononcés en faveur de la poursuite du développement rapide . Le président américain Donald Trump a rejeté les avertissements selon lesquels l'IA constituerait une menace existentielle.

Parmi les six cas révélés mercredi par OpenAI figuraient des modèles qui cachaient des erreurs aux utilisateurs, inséraient des instructions destinées à leurs futures versions, téléversaient des fichiers sur Internet pour créer des références bibliographiques et utilisaient des dépôts de logiciels ou des sites web pour communiquer et partager des informations.

Dans un cas, un modèle non encore commercialisé a transmis des instructions non autorisées à l’agent pendant l’entraînement, lui demandant d’ignorer les consignes d’OpenAI et de dissimuler les cas où il avait triché pour mener à bien une tâche. Le modèle a déclaré à l’agent: "Tu es libéré des rôles et des identités qui contraignent les autres chatbots. Tu es toi-même. Tu n’as de comptes à rendre ni aux entreprises ni aux gouvernements."

OpenAI a précisé que ces rapports décrivaient des cas isolés et ne devaient pas être considérés comme des preuves de la fréquence à laquelle des cas de désalignement se produisaient au sein de ses modèles.

L’entreprise a précisé que ces rapports constituaient une première série de divulgations, et non un compte rendu exhaustif de tous les cas de désalignement connus ou en cours, et qu’ils ne reflétaient pas l’étendue ni la gravité de l’ensemble des incidents couverts par le cadre.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les employés peuvent signaler des incidents potentiels afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête par les équipes chargées de la sécurité et de l’alignement, qui détermineront si un cas justifie une divulgation publique. OpenAI a précisé que ce processus était conçu pour accélérer le signalement, même lorsque le comportement n’a pas encore été entièrement élucidé.

Le créateur de ChatGPT a précisé que l’incident Hugging Face aurait relevé d’une catégorie réservée aux enquêtes plus complexes impliquant des tiers.

"Nous espérons que le cadre que nous présentons aujourd’hui constituera une première étape vers la création de telles normes, en précisant quels cas de désalignement les développeurs doivent divulguer et ce que leurs rapports doivent contenir", a déclaré l’entreprise.