OpenAI s'attaque aux analystes juniors de Wall Street

OpenAI accélère son offensive dans la finance avec le lancement de ChatGPT for Financial Services, une version optimisée pour les banques, sociétés d'investissement et équipes de recherche. Développé avec Morgan Stanley et Evercore, le service combine son dernier modèle d'IA avec des données financières provenant notamment de LSEG, PitchBook, Daloopa, Crunchbase et Quartr.

L'objectif est notamment d'automatiser une partie du travail historiquement confié aux jeunes banquiers, comme la collecte de données, la recherche, la construction de modèles financiers ou la préparation de présentations clients. Les utilisateurs peuvent également remonter précisément jusqu'aux sources utilisées par le modèle, tandis qu'OpenAI a renforcé les contrôles d'accès, le chiffrement et la traçabilité des opérations afin de répondre aux exigences de sécurité des institutions réglementées.

Dans la banque d'investissement et la gestion d'actifs, où les rémunérations représentent une part importante des coûts, l'automatisation des tâches répétitives pourrait progressivement améliorer la productivité par employé et le levier opérationnel. Elle pourrait aussi permettre aux équipes existantes de traiter davantage de mandats sans augmentation proportionnelle des effectifs, tout en recentrant le travail des analystes sur l'interprétation et les relations clients.

Cette évolution commence d'ailleurs à modifier les compétences recherchées par les banques, UBS prévoyant d'exiger dès 2027 une maîtrise de l'IA pour ses nouvelles recrues juniors.

Pour OpenAI, cette offensive s'inscrit dans une stratégie de verticalisation visant à intégrer davantage ChatGPT aux processus de travail des entreprises. Comme Anthropic, le groupe cherche à accélérer les usages concrets de ses LLM afin d'améliorer leur monétisation et leur trajectoire de rentabilité, alors que les deux sociétés préparent une éventuelle introduction en Bourse.