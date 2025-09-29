OpenAI s'associe à Etsy et Shopify pour le paiement par ChatGPT

OpenAI a présenté lundi une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'effectuer des achats par l'intermédiaire de ChatGPT, en partenariat avec Etsy

ETSY.O et Shopify SHOP.TO .

Les commerçants devront payer à OpenAI une redevance sur les achats effectués, sans que cela n'affecte leurs prix. Les utilisateurs ne paieront pas de frais pour l'Instant Checkout.

Cette initiative ouvre à OpenAI une nouvelle source de revenus, en tirant parti de l'important trafic d'utilisateurs sur ChatGPT, en plus de son modèle d'abonnement traditionnel.

"Les utilisateurs américains de ChatGPT Plus, Pro et gratuit peuvent désormais acheter directement auprès des vendeurs américains d'Etsy dans le chat, et plus d'un million de marchands Shopify, comme Glossier, SKIMS, Spanx et Vuori, seront bientôt disponibles", a déclaré OpenAI dans un billet de blog.

À partir de lundi, Instant Checkout prendra en charge les achats d'un seul article, mais OpenAI a indiqué qu'il ajouterait des paniers à articles multiples et étendrait le nombre de marchands et de régions.

Les actions d'Etsy ont augmenté de 7,3 %, tandis que les actions cotées en bourse de Shopify ont bondi de 4,5 % après l'annonce.

"Les commerçants de Shopify pourront vendre directement par le biais des conversations ChatGPT - pas de liens ni de redirections, juste un commerce transparent", a déclaré la plateforme sur son site web.

Rafe Colburn,directeur des produits et de la technologie d' Etsy, a déclaré que les achats assistés par l'IA et l'agenticité offrent des opportunités significatives pour le marché en ligne.

M. Colburn a indiqué qu'Etsy travaillait avec un partenaire technologique - sans nommer l'entreprise - afin d'intégrer de manière transparente la découverte de produits dans les expériences mobiles.

OpenAI a déclaré qu'elle mettrait en open-source le protocole de commerce agentique, élaboré avec la société de paiement Stripe, qui permet de passer à la caisse.