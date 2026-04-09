OpenAI réservera une partie des actions de l'introduction en bourse aux investisseurs individuels, déclare sa directrice financière à CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI prévoit de réserver une partie de ses actions issues d'une introduction en bourse à des investisseurs individuels, a déclaré la directrice financière Sarah Friar à CNBC mercredi, alors que le fabricant de ChatGPT se prépare à une introduction en bourse très attendue aux États-Unis.

La startup d'IA prépare le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait la valoriser jusqu'à 1 000 milliards de dollars et pourrait déposer un dossier auprès des autorités de régulation des marchés financiers dès le second semestre 2026, a rapporté Reuters l'année dernière.

Friar a déclaré à CNBC que la startup d'IA a commencé à tester les eaux avec les particuliers lors de son dernier cycle de financement et a vu une "demande vraiment forte" de la part des particuliers. Bien qu'elle n'ait pas commenté le calendrier de l'introduction en bourse, elle a déclaré que c'était "une bonne hygiène" pour une entreprise de la taille d'OpenAI de "ressembler, se sentir et agir... comme une société publique."

OpenAI a levé plus de 3 milliards de dollars auprès d'investisseurs individuels lors de son dernier tour de table. Elle a clôturé ce tour de table avec 122 milliards de dollars de capital engagé, pour une valorisation de 852 milliards de dollars après la levée de fonds.

L'entreprise visait initialement un milliard de dollars auprès d'investisseurs individuels par le biais de placements privés dans des banques telles que JP Morgan, Morgan Stanley et Goldman Sachs, mais elle a fini par obtenir trois fois ce montant dans le plus grand placement privé que ces banques aient jamais réalisé, a déclaré Friar à CNBC.

Les grands investisseurs institutionnels ont toujours été les principaux bénéficiaires des introductions en bourse, les investisseurs particuliers ne recevant généralement que 5 à 10 % des actions dans les offres publiques.

Toutefois, le milliardaire Elon Musk prévoit d'allouer jusqu'à 30 % de l'introduction en bourse de SpaceX à des investisseurs individuels, soit au moins trois fois plus que la part habituelle des particuliers.

SpaceX a déposé confidentiellement en vue de son entrée sur le marché américain au début du mois.