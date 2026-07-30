OpenAI réduit fortement les prix de certains modèles d'IA pour accélérer leur adoption

OpenAI a annoncé une baisse importante des tarifs de ses modèles d'entrée et de milieu de gamme afin de répondre aux préoccupations des entreprises concernant le coût de l'intelligence artificielle. Cette décision renforce la concurrence face aux acteurs américains et aux modèles chinois à bas prix.

OpenAI a abaissé de 80% le prix de son modèle GPT-5.6 Luna et de 20% celui de son modèle intermédiaire Terra, tout en maintenant inchangé le tarif de son modèle haut de gamme Sol. Les entreprises paieront désormais 20 cents par million de tokens en entrée pour Luna, contre 1 dollar auparavant, tandis que le coût de génération des réponses passe de 6 dollars à 1,20 dollar. Pour Terra, les tarifs sont ramenés à 2 dollars par million de tokens en entrée et à 12 dollars pour les réponses générées, contre respectivement 2,50 dollars et 15 dollars auparavant.

Cette révision tarifaire reflète la pression croissante exercée par les entreprises, soucieuses de maîtriser leurs dépenses liées à l'intelligence artificielle, ainsi que la concurrence des modèles chinois moins coûteux. Elle accentue également la pression sur Anthropic, dont les modèles Claude restent parmi les plus chers du marché. OpenAI estime que les progrès de ses modèles permettent désormais d'accomplir des tâches auparavant réservées aux systèmes les plus avancés, à un coût nettement inférieur.

Le groupe explique que ces baisses de prix ont été rendues possibles par les gains d'efficacité de GPT-5.6, notamment dans le développement logiciel et l'optimisation de ses propres infrastructures. Si le coût unitaire des tokens continue de diminuer, les dépenses globales des entreprises consacrées à l'IA restent toutefois orientées à la hausse, en raison du passage progressif à une facturation basée sur l'usage, qui rend les coûts plus variables et plus difficiles à anticiper.