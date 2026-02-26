 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OpenAI recrute un chercheur en IA de Meta qui dirigeait auparavant l'équipe des modèles d'Apple, selon The Information
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 03:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a embauché Ruoming Pang, un chercheur en IA très en vue chez Meta META.O , qui avait rejoint la société en provenance d'Apple AAPL.O il y a environ sept mois, a rapporté The Information mercredi, citant un porte-parole d'OpenAI.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Apple

Valeurs associées

APPLE
274,2200 USD NASDAQ +0,76%
META PLATFORMS
653,6400 USD NASDAQ +2,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank