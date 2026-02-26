OpenAI recrute un chercheur en IA de Meta qui dirigeait auparavant l'équipe des modèles d'Apple, selon The Information

OpenAI a embauché Ruoming Pang, un chercheur en IA très en vue chez Meta META.O , qui avait rejoint la société en provenance d'Apple AAPL.O il y a environ sept mois, a rapporté The Information mercredi, citant un porte-parole d'OpenAI.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.