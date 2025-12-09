 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 040,50
-0,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OpenAI recrute Denise Dresser, directrice générale de Slack, comme directrice des revenus
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 20:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a nommé mardi Denise Dresser, directrice générale de Slack, au poste de directrice des revenus, alors que le fabricant de ChatGPT cherche à développer ses activités d'entreprise.

Denise Dresser supervisera la stratégie globale de revenus d'OpenAI, y compris les ventes aux entreprises et la réussite des clients.

Chez Slack, elle a dirigé la plateforme de messagerie lors de son intégration avec Salesforce CRM.N suite à l'acquisition de 27,7 milliards de dollars en 2021. Auparavant, Dresser a passé plus d'une décennie chez Salesforce, où elle a géré les opérations de vente mondiales.

Cette nomination intervient alors que les entreprises intègrent de plus en plus l'IA dans leurs processus de base plutôt que de limiter son utilisation à des projets expérimentaux. OpenAI affirme que ses outils aident les travailleurs à gagner du temps et à accomplir des tâches auparavant considérées comme hors de portée.

En septembre, The Information a rapporté qu'OpenAI avait généré environ 4,3 milliards de dollars de revenus au premier semestre 2025, soit environ 16 % de plus qu'en 2024.

OpenAI, soutenue par Microsoft MSFT.O , a connu une croissance rapide de l'utilisation de ses modèles d'IA par les entreprises. La société a déclaré que plus d'un million d'organisations, dont Walmart, Morgan Stanley et Target, utilisent sa technologie pour des opérations internes et des applications en contact avec la clientèle.

Valeurs associées

MICROSOFT
490,7000 USD NASDAQ -0,07%
SALESFORCE
260,430 USD NYSE +0,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank