OpenAI recrute Denise Dresser, directrice générale de Slack, comme directrice des revenus

OpenAI a nommé mardi Denise Dresser, directrice générale de Slack, au poste de directrice des revenus, alors que le fabricant de ChatGPT cherche à développer ses activités d'entreprise.

Denise Dresser supervisera la stratégie globale de revenus d'OpenAI, y compris les ventes aux entreprises et la réussite des clients.

Chez Slack, elle a dirigé la plateforme de messagerie lors de son intégration avec Salesforce CRM.N suite à l'acquisition de 27,7 milliards de dollars en 2021. Auparavant, Dresser a passé plus d'une décennie chez Salesforce, où elle a géré les opérations de vente mondiales.

Cette nomination intervient alors que les entreprises intègrent de plus en plus l'IA dans leurs processus de base plutôt que de limiter son utilisation à des projets expérimentaux. OpenAI affirme que ses outils aident les travailleurs à gagner du temps et à accomplir des tâches auparavant considérées comme hors de portée.

En septembre, The Information a rapporté qu'OpenAI avait généré environ 4,3 milliards de dollars de revenus au premier semestre 2025, soit environ 16 % de plus qu'en 2024.

OpenAI, soutenue par Microsoft MSFT.O , a connu une croissance rapide de l'utilisation de ses modèles d'IA par les entreprises. La société a déclaré que plus d'un million d'organisations, dont Walmart, Morgan Stanley et Target, utilisent sa technologie pour des opérations internes et des applications en contact avec la clientèle.