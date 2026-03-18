L'Europe ouvre dans le vert, les regards se tournent vers la Fed

La Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes évoluent ‌dans le vert en début de séance mercredi, profitant d'un léger recul ​des cours du pétrole avant de se pencher sur les décisions de politique monétaire de plusieurs banques centrales.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,77% à ​8.035,89 points vers 08h11 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,62% et à Londres, ​le FTSE 100 prend 0,19%.

L'indice EuroStoxx 50 ⁠est en hausse de 0,87%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,53% et ‌le Stoxx 600 progresse de 0,58%.

Le marché des actions poursuit son redressement, rassuré par le recul des cours du pétrole, ​bien que toujours élevés, ‌à la suite d'un accord conclu mardi entre le ⁠gouvernement irakien et les autorités kurdes pour une reprise des exportations de pétrole via le port turc de Ceyhan.

Le Brent reste toutefois au-dessus des ⁠100 dollars le ‌baril, tandis que le conflit au Moyen-Orient se poursuit avec ⁠notamment des frappes américaines dans la nuit près du détroit d'Ormuz.

Les investisseurs ‌sont par ailleurs dans l'attente de plusieurs décisions de politique ⁠monétaire des banques centrales, à commencer par la Réserve ⁠fédérale américaine (Fed) plus ‌tard dans la journée, dont les perspectives sur l'inflation et la croissance américaines ​seront particulièrement scrutées.

La Banque centrale ‌européenne (BCE) doit quant à elle annoncer sa décision jeudi.

Aux valeurs, le conglomérat français Bolloré, qui a ​annoncé mardi une hausse marquée de son Ebita ajusté annuel sur un an, grimpe de près de 15% dans les premiers échanges.

JCDecaux ⁠gagne après que JP Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

Le laboratoire pharmaceutique français Valneva perd 2,75% après la publication de ses résultats annuels.

Ailleurs en Europe, le fournisseur de kits repas HelloFresh chute de près de 8% à la suite de résultats trimestriels inférieurs aux prévisions.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)