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Airbus: Commande ferme de AerCap Holdings pour 23 A320neo et 77 A321neo
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 10:18

L'Airbus A320neo lors de son baptême de l'air, près de Toulouse

L'Airbus A320neo lors de son baptême de l'air, près de Toulouse

‌Airbus a annoncé ​mercredi la signature d'une commande ferme du ​géant du leasing AerCap ​Holdings pour 100 ⁠appareils de la ‌famille A320neo, soit 23 A320neo et ​77 ‌A321neo.

Cette transaction met ⁠en évidence la stratégie d'AerCap, qui consiste ⁠à ‌investir dans les technologies ⁠les plus ‌recherchées et ⁠les plus économes en ⁠carburant au ‌monde afin de ​répondre ‌aux besoins à long terme de sa ​clientèle, selon Aengus ⁠Kelly, directeur général d'Aercap, cité dans un communiqué d'Airbus.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin ​Turpin)

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