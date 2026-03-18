Football: Le Sénégal va faire appel devant le Tribunal arbitral du sport après la perte de la CAN

Le Sénégalais Pape Gueye marque en finale de la CAN

Le Sénégal a ‌annoncé mercredi qu'il allait faire appel devant le Tribunal arbitral ​du sport (TAS) de la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), rendue mardi soir, de retirer la ​victoire à la CAN aux Lions de la Teranga au profit du Maroc.

"La ​Fédération sénégalaise de football (FSF) dénonce ⁠une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette ‌le discrédit sur le football africain", a réagi la FSF dans un communiqué publié dans la ​nuit de mardi ‌à mercredi.

"Pour la défense de ses droits ⁠et des intérêts du football sénégalais, la Fédération engagera, dans les plus brefs délais, une procédure d'appel devant le ⁠Tribunal arbitral du ‌sport (TAS) à Lausanne."

Mardi soir, le jury d'appel de ⁠la CAF a déclaré le Sénégal forfait lors de ‌la finale, deux mois plus tôt, et donc ⁠le Maroc vainqueur sur le score de ⁠3-0, car l'équipe ‌entraînée par Pape Thiaw avait quitté le terrain pendant une ​quinzaine de minutes en ‌guise de protestation contre une décision arbitrale.

L'arbitre avait accordé un penalty au Maroc ​dans les dernières secondes du temps réglementaire, quelques minutes après avoir refusé un but au Sénégal.

Sadio Mané ⁠avait incité ses partenaires à reprendre la rencontre, le Marocain Brahim Diaz avait manqué son penalty en tentant une panenka puis le Sénégal s'était finalement imposé en prolongation grâce à un but de Pape Gueye.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Sophie Louet)