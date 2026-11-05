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OpenAI, qui devrait entrer en bourse en 2027, tire désormais la majeure partie de son chiffre d'affaires des entreprises, selon M. Brockman
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 03:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Greg Bensinger

Le président d’OpenAI, Greg Brockman, a déclaré mercredi que l’entreprise tirait désormais la majeure partie de son chiffre d’affaires des ventes aux entreprises et qu’il estimait qu’elle serait prête à entrer en bourse en 2027.

M. Brockman a expliqué que le laboratoire d’IA avait intensifié ses ventes aux entreprises pour concurrencer son concurrent Anthropic, qui devrait entrer en bourse avant la fin de l’année, notamment en mettant en avant son agent Codex.

Le dirigeant spécialisé dans l’IA s’est exprimé lors d’une conférence technologique organisée par le Wall Street Journal à Napa, en Californie. Lorsqu’on lui a demandé sur scène si OpenAI serait prête pour une introduction en bourse l’année prochaine, il a répondu: “Je pense que oui.”

La société OpenAI, basée à San Francisco, s'est lancée dans une course effrénée pour lever des fonds, a rapporté Reuters , afin de tirer parti de sa croissance récente après avoir reporté ses projets d’introduction en bourse.

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