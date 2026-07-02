OpenAI propose de céder 5 % de ses parts à l'administration Trump, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles tout au long du texte, ainsi que des détails tirés de l'article du Financial Times aux paragraphes 6 et 8)

OpenAI a envisagé de céder une participation de 5 % au gouvernement américain, a rapporté jeudi le Financial Times, alors que les entreprises spécialisées dans l’IA font l’objet d’une surveillance accrue à Washington concernant l’utilisation abusive potentielle de modèles avancés et la question de savoir si les Américains bénéficieront des bénéfices générés par ce secteur.

Selon cette proposition, OpenAI aurait suggéré que d’autres entreprises américaines spécialisées dans l’IA cèdent également au gouvernement des participations similaires, précise l’article, tout en ajoutant qu’il n’était pas certain que ces autres entreprises acceptent.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.

OpenAI et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Le mois dernier, le président Donald Trump a déclaré qu’il étudiait différentes options pour permettre au public de détenir une participation dans les principales entreprises d’IA, en réponse aux inquiétudes selon lesquelles les citoyens américains ne profiteraient pas des bénéfices attendus de ce secteur.

Auparavant, OpenAI avait proposé de créer un « fonds de richesse publique » destiné à investir dans des entreprises d’IA et à redistribuer les bénéfices aux citoyens, tandis qu’Anthropic avait indiqué qu’elle étudiait la mise en place d’un « dividende numérique », défini comme des versements aux Américains financés par des taxes prélevées sur le secteur de l’IA.

Le Financial Times a indiqué, citant deux personnes proches des discussions, que le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, et les dirigeants de l’entreprise avaient suggéré que les principales entreprises américaines d’IA allouent 5 % de leur capital à un organisme similaire à l’Alaska Permanent Fund, une société d’État alimentée par les recettes pétrolières qui verse des dividendes annuels aux résidents et contribue à soutenir le budget de l’Alaska.

M. Altman a discuté de cette cession de participation avec Donald Trump, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et le secrétaire au Trésor Scott Bessent, précise le FT. Il s’est également entretenu avec le sénateur démocrate Bernie Sanders ces dernières semaines.

Cette information intervient après qu’OpenAI a reporté la semaine dernière le lancement public complet de GPT-5.6 , à la demande du gouvernement américain. Cette annonce faisait suite à la décision du gouvernement américain d’ordonner à son concurrent Anthropic de suspendre l’accès à ses modèles d’IA de pointe, Fable 5 et Mythos 5, aux ressortissants étrangers en raison de risques pour la sécurité nationale.

Les États-Unis ont levé mardi les restrictions imposées concernant les modèles d’IA d’Anthropic.

OpenAI et Anthropic ont toutes deux déposé en toute confidentialité des demandes d’introduction en bourse aux États-Unis.