OpenAI prévoit d'acheter les puces d'IA de Google, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI prévoit d'acheter les puces d'IA de Google GOOGL.O , a rapporté mardi le site The Information, citant une source proche du dossier.

L'article ne précise pas les conditions financières de cette acquisition envisagée.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.