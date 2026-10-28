 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OpenAI prévoit d'acheter des puces d'IA à Google, selon The Information
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 03:12

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations et de contexte aux paragraphes 2, 5 et 8-9)

OpenAI prévoit d’acheter les puces d’IA de Google GOOGL.O , a rapporté mardi The Information, citant une source proche du dossier, alors que les entreprises technologiques intensifient leurs dépenses pour répondre à la demande croissante en matière de calcul IA.

Ce projet renforcerait les liens entre OpenAI et Google (filiale d’Alphabet), qui sont en concurrence dans le domaine des produits d’IA et de la recherche, mais qui concluent de plus en plus d’accords commerciaux. La semaine dernière, OpenAI a annoncé qu’elle rendrait ses modèles d’IA de pointe disponibles via Google Cloud.

L’article ne précise ni les conditions financières ni d’autres détails. Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau, tandis qu’OpenAI a refusé de s’exprimer.

Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet, la société mère de Google, prévoient de dépenser jusqu’à 600 milliards de dollars au total cette année dans les infrastructures d’IA, alors que les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur le moment où ces dépenses se traduiront par des rendements significatifs.

OpenAI figure déjà parmi les plus gros acheteurs de processeurs graphiques NVDA.O de Nvidia (GPU), qu’elle utilise pour entraîner et déployer des modèles d’IA. Reuters avait rapporté en juin 2025 que le créateur de ChatGPT avait commencé à louer des puces d’IA de Google.

Les Tensor Processing Units (TPU) de Google ont gagné en popularité en tant qu’alternative aux puces d’IA de Nvidia, leaders du marché, les entreprises recherchant des options moins coûteuses. Google a commencé cette année à vendre directement des TPU à certains clients.

Alphabet publiera ses résultats trimestriels plus tard dans la journée de mercredi, les investisseurs guettant les signes indiquant que ses investissements massifs dans l’IA continuent de stimuler la croissance de son activité cloud.

Des contrats conclus avec des clients, dont son concurrent Anthropic, ont stimulé la demande pour les TPU de Google. Alphabet prévoit de commencer à comptabiliser un faible pourcentage de son chiffre d’affaires issu des contrats de vente de TPU d’ici la fin de cette année, la grande majorité devant être comptabilisée en 2027, a précédemment déclaré la directrice financière Anat Ashkenazi.

En juin, OpenAI a dévoilé sa première puce d’IA sur mesure , conçue en collaboration avec Broadcom AVGO.O , et a annoncé son intention de déployer ce processeur d’ici la fin de l’année dans le cadre d’un programme de puces multigénérationnelles.

Valeurs associées

ALPHABET-A
320,5800 USD NASDAQ +1,19%
AMAZON.COM
253,1000 USD NASDAQ +1,61%
BROADCOM
342,3300 USD NASDAQ +4,00%
MICROSOFT
531,3300 USD NASDAQ -0,24%
NVIDIA
217,9400 USD NASDAQ +0,90%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 27/10/2026
    Top 5 IA du 27/10/2026
    information fournie par Libertify 28.10.2026 05:00 

    Au programme ce matin : AMD, Airbus, Boeing, Tesla, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Vue du logo de l'application Snapchat sur un téléphone, le 3 avril 2024 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Réseaux sociaux et santé mentale : Snapchat face à un jury pour la première fois avec Instagram
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:53 

    Pour la première fois, la messagerie Snapchat va devoir se défendre devant un jury populaire sur les accusations d'addiction chez les jeunes, avec Instagram (Meta), déjà condamné cette année, dans un nouveau procès test qui s'ouvre mercredi à Los Angeles. Dans ... Lire la suite

  • Gadi Eisenkot brandit un drapeau israélien, le 28 octobre 2026 à Tel-Aviv en Israël ( AFP / MAYA LEVIN )
    Élections en Israël: pas de majorité, et maintenant?
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:38 

    Les deux camps aux législatives en Israël sont au coude-à-coude avec selon les estimations 51 sièges pour le camp réuni derrière le centriste Gadi Eisenkot, et autant pour la droite et l'extrême droite emmenées par le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu. ... Lire la suite

  • Le logo de SK hynix sur une usine du groupe à Icheon en Corée du Sud, le 29 juullet 2026. ( AFP / Jung Yeon-je )
    SK hynix : nouveau bond des bénéfices au troisième trimestre porté par l'IA
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:19 

    Le géant sud-coréen des puces électroniques SK hynix a annoncé mercredi des bénéfices en forte hausse au troisième trimestre, portés par la demande explosive pour ses puces avancées pour l'IA, malgré des capacités de production contraintes. Le groupe, fournisseur ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
115,47 +1,11%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
EUR/USD SPOT
1,11214 -0,08%
Or
4 041,24 -0,55%
TOTALENERGIES
83 -1,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank