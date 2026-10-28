OpenAI prévoit d'acheter des puces d'IA à Google, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations et de contexte aux paragraphes 2, 5 et 8-9)

OpenAI prévoit d’acheter les puces d’IA de Google GOOGL.O , a rapporté mardi The Information, citant une source proche du dossier, alors que les entreprises technologiques intensifient leurs dépenses pour répondre à la demande croissante en matière de calcul IA.

Ce projet renforcerait les liens entre OpenAI et Google (filiale d’Alphabet), qui sont en concurrence dans le domaine des produits d’IA et de la recherche, mais qui concluent de plus en plus d’accords commerciaux. La semaine dernière, OpenAI a annoncé qu’elle rendrait ses modèles d’IA de pointe disponibles via Google Cloud.

L’article ne précise ni les conditions financières ni d’autres détails. Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau, tandis qu’OpenAI a refusé de s’exprimer.

Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet, la société mère de Google, prévoient de dépenser jusqu’à 600 milliards de dollars au total cette année dans les infrastructures d’IA, alors que les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur le moment où ces dépenses se traduiront par des rendements significatifs.

OpenAI figure déjà parmi les plus gros acheteurs de processeurs graphiques NVDA.O de Nvidia (GPU), qu’elle utilise pour entraîner et déployer des modèles d’IA. Reuters avait rapporté en juin 2025 que le créateur de ChatGPT avait commencé à louer des puces d’IA de Google.

Les Tensor Processing Units (TPU) de Google ont gagné en popularité en tant qu’alternative aux puces d’IA de Nvidia, leaders du marché, les entreprises recherchant des options moins coûteuses. Google a commencé cette année à vendre directement des TPU à certains clients.

Alphabet publiera ses résultats trimestriels plus tard dans la journée de mercredi, les investisseurs guettant les signes indiquant que ses investissements massifs dans l’IA continuent de stimuler la croissance de son activité cloud.

Des contrats conclus avec des clients, dont son concurrent Anthropic, ont stimulé la demande pour les TPU de Google. Alphabet prévoit de commencer à comptabiliser un faible pourcentage de son chiffre d’affaires issu des contrats de vente de TPU d’ici la fin de cette année, la grande majorité devant être comptabilisée en 2027, a précédemment déclaré la directrice financière Anat Ashkenazi.

En juin, OpenAI a dévoilé sa première puce d’IA sur mesure , conçue en collaboration avec Broadcom AVGO.O , et a annoncé son intention de déployer ce processeur d’ici la fin de l’année dans le cadre d’un programme de puces multigénérationnelles.