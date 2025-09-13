 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OpenAI partagera 8 % de son chiffre d'affaires avec Microsoft et ses partenaires, selon The Information
information fournie par Reuters 13/09/2025 à 06:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, contexte à partir du paragraphe 3)

OpenAI a prévu que d'ici la fin de la décennie, elle partagera environ 8 % de ses revenus avec des partenaires commerciaux, notamment Microsoft MSFT.O , contre 20 % actuellement, a rapporté The Information vendredi.

La différence entre ces chiffres équivaut à plus de 50 milliards de dollars de revenus supplémentaires qu'OpenAI garderait pour elle, selon le rapport.

Le rapport ne précise pas s'il s'agit d'un chiffre cumulatif ou annuel. OpenAI et Microsoft n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Les deux sociétés négocient également le montant qu'OpenAI devra payer pour louer des serveurs à Microsoft, selon le rapport, citant une personne informée des discussions.

Microsoft et OpenAI ont déclaré jeudi qu'ils avaient signé un accord non contraignant pour de nouvelles conditions de relation qui permettraient à OpenAI de se restructurer en une société à but lucratif.

Selon un mémo de Bret Taylor, président du conseil d'administration d'OpenAI, l'organisation à but non lucratif recevra plus de 100 milliards de dollars, soit environ 20 % des 500 milliards de dollars qu'elle cherche à obtenir sur les marchés privés, ce qui en fait l'une des organisations à but non lucratif les mieux financées au monde.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

