OpenAI ne "veut pas de garanties gouvernementales" pour la construction d'un centre de données d'IA massif, déclare le directeur général Sam Altman
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 21:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société mère de ChatGPT, OpenAI, ne "veut pas de garanties gouvernementales" pour ses centres de données, a déclaré jeudi le directeur général Sam Altman, tout en ajoutant que la startup au cœur du boom de l'intelligence artificielle s'attend à terminer l'année avec un chiffre d'affaires annualisé supérieur à 20 milliards de dollars.

OpenAI est en train de construire des centres de données d'une capacité de plusieurs milliards de dollars et a conclu des accords avec des fabricants de puces allant de Nvidia NVDA.O à AMD AMD.O , car elle dépense beaucoup d'argent pour s'assurer l'infrastructure nécessaire pour alimenter les modèles d'IA.

La startup s'attend à ce que son chiffre d'affaires annualisé atteigne des centaines de milliards d'ici 2030, a déclaré Altman dans un post sur la plateforme de médias sociaux X. L'entreprise envisage des engagements d'environ 1,4 billion de dollars au cours des huit prochaines années, a-t-il ajouté.

Cette annonce intervient à un moment crucial pour Wall Street, alors que les investisseurs s'interrogent sur les craintes d'une bulle de l'IA et sur le rendement des centaines de milliards de dollars investis dans l'expansion de l'IA.

"Si nous nous plantons et que nous ne pouvons pas réparer, nous devrions échouer et d'autres entreprises continueront à faire du bon travail et à servir leurs clients", a-t-il déclaré. "L'écosystème et l'économie se porteraient bien."

David Sacks, le tsar de la Maison Blanche chargé de l'intelligence artificielle et de la cryptographie, a déclaré plus tôt jeudi qu'il n'y aurait pas de plan de sauvetage fédéral pour l'IA, alors que les États-Unis s'efforcent de consolider leur position en tant que leader mondial dans cette technologie en plein essor.

"Compte tenu de notre position, nous sommes satisfaits. Mais nous pourrions bien sûr nous tromper, et c'est le marché - et non le gouvernement - qui s'en chargera le cas échéant", a déclaré Sam Altman, évoquant la possibilité que le gouvernement fédéral n'intervienne pas si la mise en place massive d'une infrastructure d'IA ne produit pas les résultats escomptés.

L'OpenAI a discuté de garanties de prêt dans le cadre de la mise à l'échelle des usines de semi-conducteurs aux États-Unis, a déclaré Sam Altman.

