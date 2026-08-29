OpenAI met fin à son partenariat avec Cursor, filiale de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a annoncé vendredi son intention de mettre fin à l'accord lui permettant de fournir des modèles d'IA à Cursor, la société spécialisée dans les outils de programmation désormais détenue par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk.

OpenAI a expliqué ne pas être convaincu que SpaceX utiliserait sa technologie "conformément à nos conditions d'utilisation".

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters, formulée en dehors des heures de bureau habituelles.