OpenAI met fin à son accord avec "Cursor", l'outil de programmation IA de SpaceX, ce qui aggrave le conflit entre Musk et Altman

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du communiqué et des informations contextuelles à partir du paragraphe 3)

OpenAI a déclaré vendredi qu’elle prévoyait de cesser de fournir des modèles d’IA à Cursor, la société spécialisée dans les outils de programmation désormais détenue par SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, ce qui marque une nouvelle escalade dans la rivalité acharnée entre Sam Altman, directeur général d’OpenAI, et Elon Musk.

SPCX.O a annoncé en juin un accord visant à racheter Anysphere, la start-up à l'origine de Cursor, pour 60 milliards de dollars dans le cadre d'une opération entièrement en actions, et a finalisé cette acquisition au début du mois.

"Nous faisons ce choix car nous ne pouvons pas être sûrs que SpaceX utilisera notre technologie dans le respect de nos conditions d’utilisation, compte tenu de notre expérience passée avec les entreprises d’Elon Musk qui ont violé des contrats", a déclaré OpenAI dans un article de blog. Michael Truell, cofondateur de Cursor et désormais cadre chez SpaceX, a indiqué que son équipe était en discussion avec celle d’OpenAI pour résoudre ce problème.

"Cursor a été l’un des tout premiers utilisateurs d’OpenAI; nous avons travaillé en étroite collaboration avec leur équipe pendant des années et nous avons fait confiance à leur plateforme pour servir d’infrastructure neutre à notre activité", a déclaré Truell vendredi dans un message publié sur X.

Musk et Altman sont en conflit depuis des années, une querelle qui a abouti à un procès. Au cours de celui-ci, l’avocat de Musk a déclaré que Musk et d’autres témoins avaient témoigné qu’Altman était un menteur, tandis qu’OpenAI a fait valoir que Musk avait cherché à prendre le contrôle de l’entreprise.

Musk, l’homme le plus riche du monde, avait intenté une action en justice contre OpenAI pour un montant de 150 milliards de dollars, accusant l’entreprise et Altman d’avoir "détourné une organisation caritative" en trahissant sa mission initiale à but non lucratif au profit de leur propre enrichissement. Un jury fédéral s’est prononcé contre Musk en début d’année, estimant qu’il avait intenté cette action trop tardivement.

Dans son article de blog, OpenAI a déclaré que X, anciennement connu sous le nom de Twitter et désormais rattaché à SpaceX, avait enfreint les termes de son contrat avec OpenAI après l’acquisition de la plateforme par Musk.

"Pour travailler avec un partenaire de grande envergure comme SpaceX, nous nous appuyons généralement sur des contrats sur mesure afin de garantir le respect de nos conditions d’utilisation et de veiller à ce que l’intégration assure la sécurité à grande échelle", a ajouté l’entreprise spécialisée dans l’IA.

Le créateur de ChatGPT a indiqué avoir proposé la date du 12 novembre 2026 pour la résiliation, précisant que son accord avec Cursor ne lui accordait qu’un délai limité pour résilier le contrat à la suite d’un "changement de contrôle".

Cursor propose des modèles Grok développés avec SpaceXAI parmi ses modèles propriétaires, tout en permettant aux utilisateurs d’accéder à des modèles de pointe d’OpenAI, d’Anthropic et de Google, selon son site web.