OpenAI lance GPT-6 Cyber, doté d'une note "critique" en matière de cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a mis à disposition jeudi, auprès d’un petit groupe de clients sélectionnés, le modèle GPT-6 Cyber, conçu pour détecter et exploiter des failles de sécurité, en lui attribuant le niveau "critique" en matière de cybersécurité selon son cadre de sécurité.

Ce modèle a pour but d’aider les chercheurs en sécurité à identifier les vulnérabilités, à tester comment elles pourraient être exploitées et à corriger les failles avant que les attaquants ne le fassent, a déclaré OpenAI, alors que les tentatives d’utilisation abusive de l’IA par des cybercriminels ne cessent de se multiplier.

Voici plus de détails:

* OpenAI a indiqué que ses chercheurs avaient utilisé ce modèle pour découvrir 81 vulnérabilités de Firefox jusqu’alors inconnues, que Mozilla a classées comme présentant un niveau de gravité élevé. Mozilla a commencé à publier des correctifs

* Il a également permis de développer des exploits fonctionnels pour 948 vulnérabilités du noyau Linux, dont 588 étaient jusqu’alors inconnues, a précisé OpenAI

* L’entreprise a également signalé 304 découvertes critiques concernant Linux aux responsables de la maintenance, accompagnées de propositions de correctifs

* OpenAI a relevé le niveau de cybersécurité de GPT-6 Cyber à "critique" dans son cadre de sécurité, contre "élevé" pour GPT-5.6 Cyber

* L’entreprise a déclaré constater une recrudescence des tentatives d’utilisation abusive de l’IA, notamment de la part d’acteurs malveillants et de groupes cherchant à exploiter ses modèles

* GPT-6 Cyber est accessible à certains clients de Daybreak Red, le niveau d’accès d’OpenAI dédié aux travaux de sécurité avancés et autorisés, tels que les tests d’intrusion et le développement d’exploits, a précisé OpenAI

* L’accès à GPT-6 Cyber sera étendu à tous les clients Daybreak Red agréés au cours des prochaines semaines, a-t-elle ajouté

* OpenAI met également son ancien modèle GPT-5.6 Cyber à la disposition de tous les clients de Daybreak Red à compter de jeudi