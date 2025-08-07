OpenAI lance GPT-5 alors que l'industrie de l'IA cherche un retour sur investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

OpenAI vante les capacités d'entreprise de GPT-5, y compris le développement de logiciels et la finance

*

GPT-5 sera disponible pour les 700 millions d'utilisateurs de ChatGPT

*

OpenAI a été confrontée à des défis et des retards lors de l'extension des modèles linguistiques au cours des deux dernières années

(Mise à jour avec la description du livestream et les commentaires de Sam Altman) par Anna Tong

OpenAI a lancé jeudi son modèle d'intelligence artificielle GPT-5, la dernière version très attendue d'une technologie qui a contribué à transformer le commerce et la culture à l'échelle mondiale.

Les modèles GPT d'OpenAI sont la technologie d'intelligence artificielle qui alimente le populaire chatbot ChatGPT, et GPT-5 sera disponible pour les 700 millions d'utilisateurs de ChatGPT, a déclaré OpenAI.

La grande question est de savoir si l'entreprise qui a lancé la frénésie de l'IA générative sera capable de continuer à réaliser des avancées technologiques significatives qui attirent des utilisateurs de niveau entreprise pour justifier les énormes sommes d'argent qu'elle investit pour alimenter ces développements.

Cette publication intervient à un moment crucial pour l'industrie de l'IA. Les plus grands développeurs d'IA au monde - Alphabet GOOGL.O , Meta META.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O , qui soutient OpenAI - ont considérablement augmenté leurs dépenses en capital pour financer les centres de données d'IA, nourrissant ainsi les espoirs de rendement des investisseurs. Ces quatre entreprises prévoient de dépenser au total près de 400 milliards de dollars au cours de cette année fiscale. OpenAI a entamé des discussions pour permettre à ses employés de se retirer de l'entreprise à une valeur de 500 milliards de dollars , ce qui représente un énorme progrès par rapport à sa valeur actuelle de 300 milliards de dollars. Les meilleurs chercheurs en IA touchent aujourd'hui des primes à la signature de 100 millions de dollars .

"Jusqu'à présent, les dépenses des entreprises en matière d'IA ont été plutôt faibles, tandis que les dépenses des consommateurs en matière d'IA ont été plutôt robustes parce que les gens adorent discuter avec ChatGPT", explique Noah Smith, auteur d'articles économiques. "Mais les dépenses des consommateurs en matière d'IA sont loin d'être suffisantes pour justifier tout l'argent dépensé dans les centres de données d'IA."

OpenAI met l'accent sur les prouesses de GPT-5 en matière d'entreprise. Outre le développement de logiciels, l'entreprise affirme que GPT-5 excelle dans l'écriture, les questions liées à la santé et la finance.

"GPT-5 est vraiment la première fois, je pense, que l'un de nos modèles principaux donne l'impression de pouvoir demander n'importe quoi à un expert légitime, un expert de niveau doctoral", a déclaré Sam Altman, le directeur général d'OpenAI, lors d'une conférence de presse.

"L'une des choses les plus intéressantes qu'il puisse faire est d'écrire un bon logiciel instantané. Cette idée de logiciel à la demande sera l'une des caractéristiques déterminantes de l'ère du GPT-5."

Lors des démonstrations de jeudi, OpenAI a montré comment le GPT-5 pouvait être utilisé pour créer des logiciels entièrement fonctionnels sur la base de messages écrits, ce que l'on appelle communément le "vibe coding" (codage vibratoire)

L'un des principaux critères de réussite est de savoir si le passage de GPT-4 à GPT-5 est à la hauteur des améliorations précédentes apportées par le laboratoire de recherche. Deux des premiers évaluateurs ont déclaré à Reuters que si le nouveau modèle les a impressionnés par sa capacité à coder et à résoudre des problèmes scientifiques et mathématiques, ils estiment que le saut entre le GPT-4 et le GPT-5 n'est pas aussi important que les améliorations précédentes d'OpenAI.

Même si les améliorations sont importantes, le GPT-5 n'est pas assez avancé pour remplacer complètement les humains. Selon Sam Altman, le GPT-5 n'a toujours pas la capacité d'apprendre par lui-même, un élément clé pour permettre à l'IA d'égaler les capacités humaines.

Dans son célèbre podcast sur l'IA, Dwarkesh Patel a comparé l'IA actuelle au fait d'apprendre à un enfant à jouer du saxophone en lisant les notes du dernier élève.

"L'élève ne fait qu'un seul essai", a-t-il déclaré. "Dès qu'il commet une erreur, vous le renvoyez et vous lui donnez des instructions détaillées sur ce qui n'a pas fonctionné. L'élève suivant lit vos notes et essaie de jouer Charlie Parker à froid. Lorsqu'il échoue, vous affinez les instructions pour l'élève suivant. Cela ne peut tout simplement pas fonctionner."

PLUS DE RÉFLEXION Il y a près de trois ans, ChatGPT a présenté au monde l'IA générative, éblouissant les utilisateurs par sa capacité à écrire de la prose et de la poésie semblables à celles des humains, devenant rapidement l'une des applications à la croissance la plus rapide de tous les temps . En mars 2023, OpenAI a donné suite à ChatGPT en publiant GPT-4, un grand modèle de langage qui a fait d'énormes progrès en matière d'intelligence. Alors que GPT-3.5, une version antérieure, a obtenu un score à l'examen du barreau dans les 10 % inférieurs, GPT-4 a passé l'examen du barreau simulé dans les 10 % supérieurs. Le bond en avant de GPT-4 reposait sur une puissance de calcul et des données accrues, et l'entreprise espérait qu'une "mise à l'échelle " similaire permettrait d'améliorer constamment les modèles d'intelligence artificielle. Mais OpenAI s'est heurtée à des problèmes de mise à l'échelle. L'ancien directeur scientifique d'OpenAI, Ilya Sutskever, a déclaré l'année dernière que si la puissance de calcul augmentait, la quantité de données, elle, ne progressait pas.

Il faisait référence au fait que les grands modèles de langage sont formés sur des ensembles de données massifs qui récupèrent l'intégralité de l'internet, et que les laboratoires d'IA n'ont pas d'autres options pour obtenir de grandes quantités de données textuelles générées par l'homme. Outre le manque de données, un autre problème réside dans le fait que les " cycles de formation " pour les grands modèles sont plus susceptibles de connaître des défaillances matérielles en raison de la complexité du système, et les chercheurs peuvent ne pas connaître les performances éventuelles des modèles jusqu'à la fin du cycle, ce qui peut prendre des mois. Parallèlement, OpenAI a découvert une autre voie vers une IA plus intelligente, appelée "test-time compute", un moyen de faire en sorte que le modèle d'IA passe plus de temps à "réfléchir" à chaque question, ce qui lui permet de résoudre des tâches difficiles telles que les mathématiques ou des opérations complexes qui exigent un raisonnement et une prise de décision avancés.

GPT-5 agit comme un routeur, ce qui signifie que si un utilisateur lui pose un problème particulièrement difficile, il utilisera la puissance de calcul du temps de test pour répondre à la question.

C'est la première fois que le grand public aura accès à la technologie de calcul en temps réel d'OpenAI, ce qui, selon Sam Altman, est important pour la mission de l'entreprise, qui est de construire une IA qui profite à l'ensemble de l'humanité.

Sam Altman estime que les investissements actuels dans l'IA sont encore insuffisants.

"Nous devons construire beaucoup plus d'infrastructures au niveau mondial pour que l'IA soit disponible localement sur tous ces marchés", a déclaré Sam Altman.