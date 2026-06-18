OpenAI lance des outils améliorés d'analyse de l'utilisation et de contrôle des dépenses liées à l'IA pour ChatGPT Enterprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a lancé jeudi de nouveaux outils d'analyse d'utilisation et des contrôles de dépenses mis à jour pour sa plateforme ChatGPT Enterprise, conçus pour offrir aux clients une meilleure visibilité et une meilleure gestion de leurs déploiements d'IA.

Ces nouvelles fonctionnalités visent à faciliter la gestion des coûts et le suivi de l'utilisation des crédits, car l'adoption croissante des outils d'IA par les utilisateurs expérimentés au sein des entreprises a attiré l'attention sur l'escalade des coûts liés à une utilisation intensive de l'IA.

Voici quelques détails:

* OpenAI a indiqué que sa console d’administration globale, un tableau de bord destiné à ses clients professionnels, offrira une vue d’ensemble complète de l’utilisation des crédits ChatGPT et Codex.

* Les administrateurs peuvent désormais consulter des ventilations détaillées de la consommation par utilisateur, par produit et par modèle d’IA spécifique, a ajouté la société.

* Ces nouvelles mises à jour permettront aux organisations de suivre les tendances d’utilisation au fil du temps et d’identifier à la fois les principaux utilisateurs et les nouvelles tendances dans l’utilisation de l’IA.

* Les gestionnaires de compte peuvent désormais également définir une limite de crédits par défaut pour l’ensemble de leur espace de travail, a indiqué OpenAI dans un article de blog.

* Afin d’aider les entreprises à mieux gérer leurs dépenses en matière d’IA, a précisé OpenAI, les clients peuvent également configurer des limites spécifiques pour différents groupes au sein de l’organisation et créer des dérogations individuelles pour les employés qui ont besoin d’une plus grande capacité d’IA.

* OpenAI a ajouté que ces nouveaux outils permettront également aux employés de vérifier leur utilisation de crédits et de demander des crédits supplémentaires, en fournissant des informations contextuelles pour justifier leurs demandes.

* Les entreprises clientes pourront commencer à utiliser les nouveaux outils d’analyse et les contrôles de dépenses mis à jour dès jeudi, a précisé la start-up.