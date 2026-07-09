OpenAI lance ChatGPT Work, intensifiant ainsi la course aux outils d'IA destinés au monde du travail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions dans les paragraphes 4, 6 et 7)

OpenAI a dévoilé jeudi ChatGPT Work, un agent intégré à son célèbre chatbot et conçu pour exécuter des tâches dans différentes applications et sur différents fichiers, marquant ainsi la dernière avancée de la start-up dans le domaine de l'automatisation du lieu de travail.

ChatGPT Work, qui s'appuie sur le modèle d'IA avancé GPT-5.6 d'OpenAI , est capable de recueillir des informations contextuelles à partir d'applications, de fichiers et de flux de travail pour créer des documents, des feuilles de calcul, des présentations, des rapports et des sites web finis, a indiqué la société.

Ce lancement reflète l’intensification de la concurrence dans le domaine du développement et de la commercialisation d’outils d’IA à usage professionnel, alors que les entreprises technologiques cherchent à tirer parti de la demande croissante d’agents autonomes capables d’accomplir des tâches complexes avec un minimum d’intervention humaine.

Avant ce lancement, l’offre d’agents d’OpenAI comprenait Operator et Deep Research, regroupés par la suite au sein de ChatGPT Agent pour les utilisateurs individuels, ainsi que Workspace Agents pour l’automatisation des flux de travail en entreprise.

Le lancement de ChatGPT Work intervient quelques mois après qu’Anthropic, concurrent d’OpenAI, a intensifié son offensive sur le marché des entreprises avec Claude Cowork, un agent capable de planifier et d’exécuter de manière autonome des tâches en plusieurs étapes.

Plus tôt cette année, Anthropic a lancé des plug-ins pour son agent Claude Cowork afin d’automatiser des tâches dans les domaines juridique, commercial, marketing et de l’analyse de données. Cette initiative a déclenché une vive vague de ventes des actions des éditeurs de logiciels et des prestataires de services professionnels américains et européens, alimentée par la crainte d’une disruption généralisée du secteur de l’analyse de données induite par l’IA.

Peu après Anthropic, Microsoft MSFT.O , l’un des bailleurs de fonds d’OpenAI, a également dévoilé Copilot Cowork afin de développer son offre d’IA agentique.

OpenAI, qui se prépare àune introduction en bourse, a également annoncé une nouvelle application de bureau ChatGPT ainsi qu’une fonctionnalité de sites web hébergés permettant aux utilisateurs de créer et de partager des sites web directement via ChatGPT Work.

ChatGPT Work sera déployé jeudi sur le Web et sur mobile, en commençant par les utilisateurs des versions Pro, Enterprise et Edu, puis s’étendra aux utilisateurs des versions Plus et Business au cours des prochains jours.