OpenAI et SoftBank investissent 1 milliard de dollars dans SB Energy pour soutenir l'essor de l'IA
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 21:10
Selon OpenAI, l'objectif est de créer un nouveau modèle de centre de données à la fois optimisé, rapide à déployer et économe en énergie, combinant l'expertise technologique d'OpenAI et la maîtrise d'exécution de SB Energy. Plusieurs campus de plusieurs gigawatts sont déjà en cours de développement, et les premières unités doivent entrer en service cette année. Le partenariat repose sur un accord de préférence non exclusif, incluant la conception propriétaire d'OpenAI et l'intégration énergétique directe.
Cette initiative s'inscrit dans une série de projets massifs engagés par OpenAI pour répondre à la forte demande en capacité de calcul. Depuis l'annonce de Stargate, la start-up a levé 40 milliards de dollars, lors d'un tour de table mené par SoftBank, avec la participation de Microsoft et d'autres grands fonds. OpenAI a également signé pour plus de 1 400 milliards de dollars de contrats d'infrastructure. L'entreprise, encore non rentable, vise un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de dollars en 2025 et ambitionne d'atteindre plusieurs centaines de milliards d'ici 2030.
A lire aussi
-
Des diplomates américains sont vendredi au Venezuela, signe d'une volonté de rétablir les relations diplomatiques rompues depuis 2019, moins d'une semaine après la capture par des troupes américaines de Nicolas Maduro. Le gouvernement de la présidente par intérim ... Lire la suite
-
L'armée syrienne a repris vendredi ses bombardements sur un quartier kurde d'Alep après que des combattants appartenant à cette minorité ont refusé d'évacuer, défiant les autorités qui avaient décrété un cessez-le-feu. Les violences, qui ont tué au moins 21 civils ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé sur de nouveaux sommets vendredi, le rapport sur l'emploi américain en décembre ayant confirmé les attentes du marché sur le rythme de baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,65%) et le Dow
-
L'attaquant brésilien Endrick a declaré vendredi lors d'un entretien à l'AFP qu'il avait trouvé à Lyon le "club idéal" pour se relancer et promet de "se battre" afin de jouer la Coupe du monde avec la Seleçao. "Je vais me battre" pour jouer ce Mondial (du 11 juin ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer